بفضل رونالدو ورفاقه.. يورو 2024 يسجّل رقما قياسيا في تاريخ النهائيات
تركت منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لكأس أمم أوروبا 2024 حدثا تاريخيا لم يسبق أن شهدته المسابقة في 16 نسخة سابقة وذلك عندما خطف نجم اليوم السادس من "اليورو"، فرانسيسكو كونسيساو هدفا في الوقت القاتل للبرتغال على حساب تشيكيا (2 ـ 1) في آخر مباراة ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.
وحتى الآن خاض كل منتخب من بين الأربعة وعشرين المشاركة مباراة واحدة، أي 12 مباراة في المجموع حتى الآن نجح فيها اللاعبون في هز الشباك في 34 مناسبة وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ 64 عاما وتحديدا منذ أول نسخة في 1960.
وسجل منتخب ألمانيا أرفع حصيلة حتى الآن برصيد 5 أهداف أمام أسكتلندا، فيما سجلت الجولة الأولى 3 أهداف بنيران صديقة وهي لكل من الألماني أنطونيو روديغر ضد اسكتلندا (5-1)، والنمساوي ماكسيميليان ووبر ضد فرنسا (0-1)، وأخيراً التشيكي روبن هارناك ضد البرتغال (1-2).
ولم يسبق أن شهدت الجولة الأولى من النهائيات بمثل هذه الغزارة التهديفية في أول 12 مباراة (34 هدفا) حيث شهدت نسخة عام 2012، تسجيل 33 هدفا في 12 مباراة أولى، فيما تم تسجيل 32 هدفا في كل من نسختي 2000 و1984.
وبذلك تكون مباريات الجولة الأول من هذه البطولة قد شهدت معدلا تهديفيا يصل 2.83 هدفاً في المباراة، بعد أن اختطف النجم رونالدو ورفاقه آخر هدف في ختام مباريات الجولة الأولى في شباك التشيك.
ويشار من جهة أخرى إلى أن البطولة تشهد أيضا حدثا غير مسبوق حتى الآن وذلك بعدم تسجيل أي لاعب أكثر من هدف، حيث يتقاسم 31 لاعبا صدارة ترتيب الهدافين برصيد هدف واحد في انتظار ما ستسفر عنه منافسات الجولة الثانية التي تبدأ الأربعاء.