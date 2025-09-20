لم يطرد ماستانتونو.. تقييم سيئ لحكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز ريال مدريد على ضيفه إسبانيول بثنائية دون رد، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة، وعزز صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات.

وأدار المباراة الحكم مارتينيز مونويرا، ولم تشهد لقطات مثيرة للجدل، لكن حساب أرشيفو فار عبر "إكس" انتقدته؛ بسبب عدم طرده الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

وكتب الحساب تعليقا على أداء الحكم: "على الرغم من عدم خوضه مباراة حماسية للغاية، إلا أنه ارتكب بعض الأخطاء، أحدها كان فادحًا، إذ نجا ماستانتونو من الطرد في الشوط الثاني لرفعه قدمه بشكل مفرط".

وكان النجم الأرجنتيني الشاب في طريقه للسيطرة على الكرة ورفع رجله لخطفها، لكنه ضرب رأس مدافع إسبانيول برشلونة، والذي سالت منه الدماء.

واكتفى الحكم بمنحه بطاقة صفراء، واتصل بغرفة تقنية حكم الفيديو "VAR" التي أيدت القرار.

ومنح الحساب تقييماً ضعيفاً للحكم مارتينيز مونويرا بدرجة 4 من 10.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بقيادة مدربه تشابي ألونسو، بعد أن حقق الفريق 5 انتصارات متتالية.