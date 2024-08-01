اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارها بالانسحاب من سباق التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتشرت تقارير عديدة بشأن إمكانية رحيل دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وخاصة نحو الدوري السعودي.

وكان دي بروين إحدى أبرز الصفقات التي كان يسعى مسؤولو "العميد" لإتمامها منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما إن اللاعب كان هدفًا للنصر.

ووفقًا لِما ذكره الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النادي السعودي انسحب من المفاوضات، بسبب طلبات مانشستر سيتي المرتفعة للغاية، خاصة في ظل بقاء عام واحد فقط في عقد اللاعب.

وأشار غاليتي إلى أنه ومع وصول الجزائري حسام عوار لصفوف الاتحاد، أصبح لدى النادي الثقة بامتلاك خط وسط قوي للموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن لاعب خط وسط مانشستر سيتي، رفض عرضًا يقدر بـ185 مليونًا من السعودية، بسبب عائلته حيث أبدت زوجته عدم رغبتها في الانتقال إلى قارة أخرى.

وسبق أن أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أن اللاعب لن يرحل عن الفريق.

وانضم دي بروين إلى سيتي قادمًا من صفوف فولفسبورغ في صيف عام 2015.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عامًا مع سيتي 382 مباراة سجل خلالها 102 هدف وصنع 170.

وفاز دي بروين مع سيتي ست مرات، ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية، وخمس مرات لكأس الرابطة الإنجليزية، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بينما تعاقد الاتحاد مؤخرًا مع المدرب الفرنسي لوران بلان، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، والفرنسي موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا.