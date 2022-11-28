رسميا.. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف أونانا
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف أندريه أونانا حارس المنتخب الأول.
وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن أونانا "تم إيقافه مؤقتًا من المجموعة لأسباب تأديبية"، علما أن الحارس غاب عن مباراة الكاميرون وصربيا في التعادل 3/3 في كأس العالم 2022 في قطر في وقت سابق من اليوم الإثنين.
وقال بيان الاتحاد الكاميروني إن الكاميرون لديها "التزام لخلق جو سلمي للفريق"، وأكد على دعم الاتحاد للمدرب ريغوبرت سونغ.
وقال الاتحاد الكاميروني: "يتلقى مدربنا الرئيسي وطاقمه دعمنا لأنهم يمثلون نفس قيم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ويطبقون نفس السياسة من حيث الانضباط والتضامن والتكافل والتماسك الاجتماعي داخل المنتخب الوطني".
وأضاف: "نحاول دائمًا تزويدهم بأفضل التسهيلات حتى يتمكنوا من الأداء على النحو الأمثل".
وبحسب موقع "sportskacentrala"، فإن أونانا خلال مواجهة سويسرا في الجولة الأولى لعب 26 تمريرة من أصل 61 تمريرة خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يعجب مدربه سونغ على الإطلاق.
وأضاف أنه في نقاش ساخن في التدريب، يوم السبت، صرخ سونغ على أونانا بسبب طريقته في اللعب، وبعد ذلك جلسا وتحدثا.
وأوضح أن الحارس قال إنه لا ينوي التخلي عن أسلوبه المتكرر، وبعد ذلك قرر سونغ أنه من الأفضل أن يترك أونانا معسكر المنتخب الكاميروني، وأن جعله حارس مرمى احتياطيا لم يكن الخيار الأفضل.
وأشار الموقع إلى أنه في مباراة الكاميرون وصربيا لم يكن أونانا البالغ من العمر 26 عامًا في قائمة الكاميرون على الإطلاق.
ونقل عن سونغ قوله: "أونانا أراد المغادرة، وقبلنا ذلك، وأضاف: "المنتخب الوطني متقدم على كل فرد والانضباط مطلوب".
وشارك أندريه أونانا في التشكيلة الأساسية للكاميرون في الخسارة 0/1 أمام سويسرا، لكنه غاب أمام صربيا.
ويلعب منتخب الكاميرون أمام البرازيل يوم الجمعة في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة، علما أن منتخب السامبا خطف إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.