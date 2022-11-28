رسميا.. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف أونانا

وبحسب موقع "sportskacentrala"، فإن أونانا خلال مواجهة سويسرا في الجولة الأولى لعب 26 تمريرة من أصل 61 تمريرة خارج منطقة الجزاء، وهو ما لم يعجب مدربه سونغ على الإطلاق.

وأضاف أنه في نقاش ساخن في التدريب، يوم السبت، صرخ سونغ على أونانا بسبب طريقته في اللعب، وبعد ذلك جلسا وتحدثا.

وأوضح أن الحارس قال إنه لا ينوي التخلي عن أسلوبه المتكرر، وبعد ذلك قرر سونغ أنه من الأفضل أن يترك أونانا معسكر المنتخب الكاميروني، وأن جعله حارس مرمى احتياطيا لم يكن الخيار الأفضل.