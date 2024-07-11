منافسة بين الاتحاد والنصر للتعاقد مع مهاجم أستون فيلا

أبدت إدارة نادي الاتحاد السعودي اهتمامها بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم اللاعب الفترة الماضية أيضًا بالانضمام إلى النصر، حيث يسعى لضمه ليكون بديلًا للسنغالي ساديو ماني، الذي ربطته عدة تقارير بالرحيل عن "العالمي" في الميركاتو الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "footmercato"، فإنه بعد عام واحد فقط من انتقال ديابي إلى إنجلترا، أصبح يحظى بشعبية كبيرة في دوري آخر وهو الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن الاتحاد يريد ضم اللاعب الفرنسي، من أجل تعزيز منطقة الهجوم بالفريق، الذي يضم حاليًّا في صفوفه كريم بنزيما.

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وأوضح التقرير أن النادي السعودي مهتم للغاية بالمهاجم الفرنسي، وسيبذل كل ما في وسعه لضمه.

وانضم الجناح الفرنسي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى أستون فيلا قادمًا من باير ليفركوزن الصيف الماضي، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2028.

وذكرت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد، توصلت لاتفاق مع المدرب الفرنسي لوران بلان، وذلك من أجل قيادة الفريق فنيًّا في الموسم المقبل، إذ اتفق المدرب على تولي المسؤولية لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

ومن المقرر أن يعلن نادي الاتحاد، عن التعاقد مع لوران بلان خلال الساعات المقبلة، من أجل قيادة الفريق فنيًّا في معسكر الفريق الجمعة المقبل بشكل رسمي.