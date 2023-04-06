بعد الخسارة المُذلة أمام ريال مدريد.. برشلونة يسعى لتضميد الجراح في الدوري
قد تكون مواجهة جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الإثنين المقبل فرصة مثالية لبرشلونة لتضميد جراحه بعد الخسارة المذلة أمام غريمه ريال مدريد في كأس الملك.
وسجل كريم بنزيما ثلاثة أهداف ليقود الريال للفوز 4-صفر في إياب قبل نهائي الكأس على ملعب كامب نو، ليعوض خسارته ذهابا بهدف دون رد، ليقصي برشلونة من المسابقة بعد خروجه من الدوري الأوروبي في فبراير شباط الماضي ليصبح الدوري هو فرصته الوحيدة للخروج بلقب هذا الموسم.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 12 نقطة أمام غريمه الريال قبل 11 مباراة على نهاية الموسم.
ويجب على لاعبي الفريق الكتالوني تحقيق نتائج طيبة في الشطر الأخير من الموسم للفوز بلقب الدوري للمرة 27.
ولم يخسر برشلونة في الدوري على ملعبه هذا الموسم، فيما فاز جيرونا مرتين فقط خارج ملعبه، ما يرجح كفة الفريق الكتالوني.
وقال تشافي مدرب برشلونة للصحفيين أمس الأربعاء: "خسرنا 4-صفر لكننا بمقدورنا الفوز بالدوري وكأس السوبر، لذا يمكن أن يكون موسمنا جيدا جدا، تركيزنا منصب بالفعل على الدوري، أخبرت اللاعبين: فلنتجاوز الهزيمة، ونفكر في مواجهة جيرونا، ونحصل على قدر من الراحة".
وأضاف: "إنها ليلة عصيبة وسيكون من الصعب تقبل الهزيمة لكنني أفكر في مواجهة جيرونا، يجب أن نكون إيجابيين".
ريال مدريد يسعى لاستغلال الفوز وتحقيق انتفاضة
على الجانب الآخر سيسعى ريال، الذي يواجه فياريال، لمواصلة التألق قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وسيكون ريال بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي مدفوعا بالمتألق بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف في كل واحدة من آخر مباراتين خاضهما بعدما أخفق في هز الشباك في ثلاث مباريات متتالية في الدوري.
لكن ريال لا ينبغي أن يأمن جانب فياريال الذي فاز بآخر مباراتين في الدوري وخرج منتصرا في آخر مواجهة جمعت بينهما في الدوري في يناير كانون الثاني الماضي.
وقد يوسع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب الفارق الذي يفصله عن الفرق الساعية لإنهاء الموسم في المربع الذهبي إذا حقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري عندما يواجه رايو فايكانو ثامن الترتيب.
ويواجه فالنسيا المتعثر منافسه ألميريا صاحب المركز 19 في مواجهة قد تكون حاسمة في صراع بطل الدوري ست مرات لتجنب الهبوط.
ويتساوى الفريقان مع إسبانيول ولكل منها 27 نقطة من 27 مباراة لكن بلنسية يحتل المركز 17 بفارق الأهداف.
وحال خسارته، سيتراجع بلنسية إلى منطقة الهبوط، ولم يهبط بلنسية منذ موسم 1986-1987.