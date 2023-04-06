بعد الخسارة المُذلة أمام ريال مدريد.. برشلونة يسعى لتضميد الجراح في الدوري

ويجب على لاعبي الفريق الكتالوني تحقيق نتائج طيبة في الشطر الأخير من الموسم للفوز بلقب الدوري للمرة 27.

ولم يخسر برشلونة في الدوري على ملعبه هذا الموسم، فيما فاز جيرونا مرتين فقط خارج ملعبه، ما يرجح كفة الفريق الكتالوني.

وقال تشافي مدرب برشلونة للصحفيين أمس الأربعاء: "خسرنا 4-صفر لكننا بمقدورنا الفوز بالدوري وكأس السوبر، لذا يمكن أن يكون موسمنا جيدا جدا، تركيزنا منصب بالفعل على الدوري، أخبرت اللاعبين: فلنتجاوز الهزيمة، ونفكر في مواجهة جيرونا، ونحصل على قدر من الراحة".

وأضاف: "إنها ليلة عصيبة وسيكون من الصعب تقبل الهزيمة لكنني أفكر في مواجهة جيرونا، يجب أن نكون إيجابيين".