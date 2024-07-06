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رياضة

بكاء أردا غولر بعد خسارة تركيا أمام هولندا (صورة)

بكاء أردا غولر بعد خسارة تركيا أمام هولندا (صورة)
منتخب تركياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
رويترز
إرم نيوز,
رويترز
06 يوليو 2024، 11:25 م

دخل أردا غولر، نجم منتخب تركيا في نوبة بكاء بعد الخسارة أمام هولندا بنتيجة 1-2 في ربع نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

واستقبل منتخب تركيا هدفين في الدقيقتين 70 و76 ليتحول تقدمه إلى الخسارة والخروج من البطولة القارية.

وصنع غولر هدف التقدم لمنتخب تركيا بتمريرة عرضية أرسلها بمهارة وحولها زميله ساميت أكايدين بضربة رأس في مرمى هولندا عند الدقيقة 35.

وظهر لاعب ريال مدريد الإسباني باكيًا أثناء مغادرة أرضية ملعب المباراة عقب الخسارة.

وقدم غولر مستويات مميزة في النسخة الحالية للبطولة القارية، وصنع هدفين وساهم بقوة في تأهل منتخب تركيا إلى ربع النهائي.

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 من جانبه قال فينشنزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا إن فريقه يجب أن يشعر بالفخر بما حققه في البطولة.

وأضاف مونتيلا "منذ بداية البطولة، لم يكن هناك مثيل لروح فريقنا ودعم جماهيرنا. نحن فخورون للغاية. طريقة لعب فريقنا، وقراءة المباريات والتعامل مع معطياتها كانت رائعة. كان لنا حلم، واقتربنا بشدة من تحقيقه.

وأتم "نحتاج لحماية طريقة لعبنا وشخصيتنا كفريق والاستمرار على نفس المنوال في البطولة المقبلة".

يورو 2024

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