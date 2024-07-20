خطف النجم الإسباني نيكو ويليامز كل الأضواء خلال الأسابيع الأخيرة، لا فقط بعد تألقه في يورو 2024، وقيادته منتخب لاروخا للتتويج بطلا لأوروبا بعد الفوز على إنجلترا في النهائي (2 ـ 1) وإنما بعد أن بات محور الاهتمام الأول في أوساط برشلونة.

وربطت عدة تقارير إخبارية في إسبانيا، نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدة أن العلاقة الوطيدة بينه وبين نجم يورو 2024، لامين يامال سواء في خط هجوم منتخب لاروخا أو خارج المستطيل الأخضر قد تلعب دورا فعالا في انضمام المهاجم البالغ من العمر 21 عاما إلى الفريق الكتالوني.

وتألق نيكو ويليامز الذي يستمر عقده مع بيلباو حتى يونيو 2027، بشكل لافت في كأس أمم أوروبا الأخيرة، حيث كان حاسما في الدور الأول كما في الدور النهائي وشكل مع يامال ثنائيا لافتا، ألهم رئيس برشلونة خوان لابورتا فكرة استنساخ ذلك الثنائي في فريقه.

وقالت تقارير إخبارية قريبة من برشلونة إن إدارة النادي قطعت خطوة كبيرة على طريق ضم ويليامز حيث باتت المواقف متقاربة بين ويليامز والبارسا مضيفة أن النادي يتوقع وصول الموافقة النهائية الأسبوع المقبل لتجهيز عقد مدته خمسة مواسم.

وقال تقارير أوردته صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية أن نيكو ويليامز يريد ضمانات لقيده ضمن تعاقدات البارسا لموسم 2024 ـ 2025، فيما يعتبر النادي أن عملية التسجيل قبل الجولة الأولى من الدوري باتت فرضية واردة جدا.

وفي حال التوصل لاتفاق مع إدارة أتلتيك بيلباو سيكون ويليامز رسميا ضمن خيارات الألماني هانسي فليك وذلك قبل مباراة الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني التي سينزل فيها برشلونة ضيفا على فالنسيا يوم 17 أغسطس المقبل.

ورجحت صحيفة "سبورت" أن تكون المفاوضات فقط بين البارسا وويليامز (مع وكلاء أعماله) طالما أن دفع الشرط الجزائي كفيل بالحصول على توقيع اللاعب دون الحاجة لموقف بيلباو.

وتابعت: "مسؤولو برشلونة أحرزوا تقدمًا كبيرا مع نيكو ويليامز بعد التحقق من رغبته في اللعب مع النادي، ينتظر البلوغرانا الموافقة الكاملة من نيكو ووكلائه، والتي من المفترض أن تصل الأسبوع المقبل ما يعني أن إمكانية قيده قبل الإعداد لافتتاح الدوري الإسباني هي الهدف المعلن للنادي في الوقت الراهن".

وفي حال عدم التوصل لاتفاق مع مسؤولي أتلتيك بيلباو سيكون دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز (60 مليون يورو) أمرا ضروريا لبرشلونة ليلتحق المهاجم بصديقه لامين يامال في ملعب "كامب نو" قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.

وفضلا عن تألقه مع إسبانيا، خاض ويليامز خلال موسم 2023 ـ 2024، وضمن الدوري الإسباني 31 مباراة وسجل 5 أهداف فيما صنع 11 هدفا آخر.