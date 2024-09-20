نجم الأهلي المصري يتفوق على أيقونة جيل الأساطير

نجح حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، في ترك بصمة مؤثرة منذ انضمامه للفريق الأحمر قادمًا من العين الإماراتي في يناير 2019.

وقارن الكثيرون بين حسين الشحات ونجم الأهلي الأسبق محمد بركات أيقونة الجيل الذهبي في بداية الألفية الثالثة، والذي انضم إلى لقلعة الحمراء قادمًا من العربي القطري في صيف 2004، ولعب حتى الاعتزال عام 2012.

ورغم أن لكل منهما أسلوبه الخاص، فإن الأرقام والإحصاءات توضح لنا بعض الفوارق التي قد تثير جدلاً بين الجماهير حول الأفضلية لأحد النجمين الكبيرين:

الأرقام لا تكذب

حسين الشحات لعب مع الأهلي 233 مباراة، بينما شارك محمد بركات في 243 مباراة. ورغم تفوق بركات في عدد المشاركات، إلا أن الشحات تمكن من التفوق في المساهمات الهجومية.

أسهم الشحات في 104 أهداف مع الأهلي (سجل 56 وصنع 48)، مقارنةً ببركات الذي أسهم في 99 هدفا (سجل 61 وصنع 38)، وهو ما يعني أن الشحات، في عدد مباريات أقل، صنع أهدافًا أكثر، وأسهم بأهداف أكثر بشكل عام.

التفوق التهديفي

في البطولات الأفريقية، سجل حسين الشحات 20 هدفًا، متفوقًا على محمد بركات الذي سجل 18 هدفًا. وفي كأس العالم للأندية، سجل الشحات 3 أهداف، بينما لم يسجل بركات أي هدف في هذه البطولة.

التفوق الأفريقي والدولي يمنح حسين الشحات أفضلية واضحة على بركات على مر تاريخ الأهلي.

لكن على مستوى الدوري المصري، يتفوق محمد بركات بتسجيله 42 هدفًا للأهلي، مقابل 30 هدفًا للشحات.

ومع ذلك، قد يتمكن الشحات من تخطي بركات في البطولات جميعها قريبًا حال تسجيله 13 هدفًا في الدوري.

الجيل الحالي.. الشحات يكتب التاريخ

حسين الشحات يُعتبر ثاني أكثر لاعب من الجيل الحالي للأهلي مساهمة بالأهداف بعد علي معلول، كما أنه أكثرهم تسجيلاً للأهداف.

إضافةً إلى ذلك، يُعتبر الشحات ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف بالتساوي مع محمد مجدي أفشة، مع تفوق علي معلول عليهما في هذا الصدد.

حتى الآن، سجل الشحات 56 هدفًا بقميص الأهلي في البطولات جميعها، وينقصه هدف واحد فقط ليعادل أسامة حسني الذي سجل 57 هدفًا، وهدفان ليصل إلى فلافيو الذي سجل 58 هدفًا.

وإذا تمكن من تسجيل 4 أهداف أخرى، فسيتخطى محمد شريف الذي سجل 60 هدفًا.

الشحات والفرصة التاريخية

حسين الشحات أمامه فرصة تاريخية ليصبح هداف الأهلي ومصر في البطولات الأفريقية.

فقد سجل 21 هدفًا في البطولات الأفريقية مع الأندية التي لعب لها، منها 20 هدفًا بقميص الأهلي. وهو حاليًا يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الأهلي في هذه البطولة بعد الأساطير محمود الخطيب (37 هدفًا)، محمد أبو تريكة (32 هدفًا)، وعماد متعب (28 هدفًا).

على مستوى مصر في البطولات الأفريقية، الشحات يحتل المركز التاسع، وفي مقدمة القائمة يأتي الخطيب برصيد 37 هدفًا، ثم أبو تريكة 32 هدفًا، وعماد متعب 28 هدفًا، ويليه حسام حسن بـ 27 هدفًا، ثم محمد بركات وعبد الله السعيد بـ 25 هدفًا، وعبد الحليم علي بـ 23 هدفًا، وكهربا بـ 22 هدفًا.

في النهاية، رغم التألق الكبير لمحمد بركات خلال مسيرته مع الأهلي، إلا أن حسين الشحات يُثبت يومًا بعد يوم أنه يمتلك ما يؤهله ليكون أحد أساطير النادي.

مع استمرار تألقه، قد يتمكن الشحات من تخطي بركات والعديد من اللاعبين الكبار ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي والكرة المصرية.