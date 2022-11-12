ردود أفعال الإعلاميين والجماهير بعد كشف قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم
سلط برنامج "أكشن مع وليد" الضوء على ردود أفعال بعض الإعلاميين والجماهير على القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم في قطر، والتي أعلن المدرب الفرنسي هيرفس رينارد.
وقال محمد العنزي خلال تصريحات تلفزيونية: "استبعاد أيمن يحيى من قائمة المنتخب كانت مفاجأة، وعليها علامة استفهام كبيرة، فاللاعب يستحق أن يكون ضمن القائمة، لكن نحترم اختيارات المدرب رينارد، 99٪ من القائمة متفق عليها الآن، وهذا وقت الوقوف خلف المنتخب وأي حديث لن يغير شيئًا".
وأوضح المحلل الرياضي عماد السالمي: "قائمة المنتخب السعودي خليط بين الافتكاك والارتداد والسرعات، وبالنسبة لأيمن يحيى لاعب موهوب، لكن رينارد اختار الأفضل والأجهز، ولا قلق على المنتخب مع رينارد لأنه يعرف تفاصيل التفاصيل".
وتحدث الناقد الرياضي سامي الحريري: "أتفق مع رينارد في كل شيء من التصفيات، ربما نختلف قليلًا معه، ولكن بصفة عامة نرى صورة مميزة، دفاع المنتخب الآن جيد، وفي السابق كنا لا نسجل ويسجل علينا بغزارة، وصحيح أنه توجد مشكلة في التسجيل، ولكن يوجد الآن توازن، وفرينارد اختار اللاعبين الجاهزين بدنيًا وفنيًا".
وردًا على سؤال أحد المشاهدين: هل وجود رياض شراحيلي لاعب أبها في قائمة المنتخب مفاجأة؟ أجاب السالمي: "رينارد متابع الدوري بشكل كبير ولا يملك سوى عبدالإله المالكي كلاعب افتكاك، لذلك اختار رياض شراحيلي لأنه طويل القامة".
وتابع السالمي عن سلمان الفرج: "أقول إن سلمان الفرج يشبه ليونيل ميسي في الأثر الذي يتركه مع المنتخب، فهناك فوارق كبيرة في الإمكانيات بين ميسي وكافة لاعبي السعودية، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، وميسي ظاهرة كبيرة جدًا في كرة القدم".
وأضاف السالمي: "أنا أتحدث عن الأثر في المنتخب الذي يخلفه كلُّ منهما للمنتخب، فميسي مثل الترمومتر في الأرجنتين، وكذلك سلمان الفرج هو الترمومتر في السعودية، والاثنان قائدان لمنتخبيهما".
وردَّ سامي الحريري على أحد المشاهدين الذي لا يتحمل عقله استبعاد نواف العابد والإبقاء على فهد المولد: "وجهة نظر رينارد في المعسكر فهو يشاهد كل التفاصيل به، والتمثيل على مستوى الوطن لا يحصر على المنتخب، ونواف العابد أمامه فرصة بتمثيل الوطن مع الشباب في آسيا، وأنا ضد كل من ينتقد تواجد فهد المولد".
ووجه الإعلامي محمد العنزي في نهاية حديثه رسالة إلى اللاعبين وقال: "درس مهم جدًا في تشكيلة المنتخب السعودي لأي لاعب، شاهدنا هتان باهبري عاد للشباب وأخذ فرصته والآن في تشكيلة المنتخب، عبدالله الحمدان انتقل من الشباب إلى الهلال ولم يأخذ فرصته، ورياض شراحيلي نسق من النصر وعاد من بوابة أبها لقائمة المنتخب، هذه دروس يجب أن يعيها جيدًا لاعب المنتخب السعودي".
وفى نفس السياق صرَّح إبراهيم القاسم أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن المنتخب السعودي وصل إلى مرحلة عالية في جميع الجوانب، وقال إن إصابة سلمان الفرج لا تستدعي القلق، وبعد الانتهاء من كأس العالم سيتم فتح ملف خليجي 25، وأشار إلى أن بعثات الجماهير ستغادر على يومين في 20 و21 نوفمبر.