ردود أفعال الإعلاميين والجماهير بعد كشف قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم

وردًا على سؤال أحد المشاهدين: هل وجود رياض شراحيلي لاعب أبها في قائمة المنتخب مفاجأة؟ أجاب السالمي: "رينارد متابع الدوري بشكل كبير ولا يملك سوى عبدالإله المالكي كلاعب افتكاك، لذلك اختار رياض شراحيلي لأنه طويل القامة".

وتابع السالمي عن سلمان الفرج: "أقول إن سلمان الفرج يشبه ليونيل ميسي في الأثر الذي يتركه مع المنتخب، فهناك فوارق كبيرة في الإمكانيات بين ميسي وكافة لاعبي السعودية، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، وميسي ظاهرة كبيرة جدًا في كرة القدم".

وأضاف السالمي: "أنا أتحدث عن الأثر في المنتخب الذي يخلفه كلُّ منهما للمنتخب، فميسي مثل الترمومتر في الأرجنتين، وكذلك سلمان الفرج هو الترمومتر في السعودية، والاثنان قائدان لمنتخبيهما".

وردَّ سامي الحريري على أحد المشاهدين الذي لا يتحمل عقله استبعاد نواف العابد والإبقاء على فهد المولد: "وجهة نظر رينارد في المعسكر فهو يشاهد كل التفاصيل به، والتمثيل على مستوى الوطن لا يحصر على المنتخب، ونواف العابد أمامه فرصة بتمثيل الوطن مع الشباب في آسيا، وأنا ضد كل من ينتقد تواجد فهد المولد".