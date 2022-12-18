ميسي يحتفل مع والدته وزوجته وأبنائه بكأس العالم (فيديو)

وحقق ليونيل ميسي حلمًا طال انتظاره، وقاد الأرجنتين إلى حصد لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة في استاد لوسيل في قطر مساء الأحد.

وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من مدى قريب في الدقيقة 108، قبل أن تدرك فرنسا التعادل بواسطة كيليان مبابي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وكان ميسي قد تقدم بالهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد أنخيل دي ماريا الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني عقب هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36.

لكن خروج دي ماريا بعد مرور 64 دقيقة خفف الضغط على دفاع فرنسا التي تقدمت إلى الهجوم وسجلت مرتين بواسطة مبابي في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي.

ونجح ميسي بذلك في تعويض خسارة نهائي 2014، وحقق حلمًا طال انتظاره في مباراته الأخيرة في كأس العالم، ومنح الأرجنتين لقبها الثالث بعد التتويج في 1978 و1986.