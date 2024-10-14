هل يرحل تشواميني عن ريال مدريد؟

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة التقارير التي ربطت الفرنسي أوريلين تشواميني بالرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اسم تشواميني قد ارتبط بالعديد من الأندية خارج إسبانيا، ومن كبار أوروبا، في ظل عدم المشاركة بانتظام في الموسم الماضي في مركزه تحديدًا، والاستعانة به كمدافع في ظل الإصابات التي لحقت بلاعبي ريال مدريد.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "تشواميني لا يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي نادٍ آخر على الرغم من وجود اهتمامات باللاعب".

وأضاف: "تشواميني يركز تمامًا على ريال مدريد، ويفكر فقط في مستقبله في النادي والتطور إلى أفضل مستوى ممكن مع الميرنغي".

وانضم اللاعب الفرنسي إلى ريال مدريد قادمًا من موناكو في صيف 2022 ولديه عقد مع النادي الملكي حتى 2028، وتبلغ حاليًا قيمته التسويقية 100 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي، شارك تشواميني في 11 مباراة مع ريال مدريد، بكل المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.