هل تدخّل أليو سيسيه لحلّ أزمة نجم منتخب ليبيا مع الإفريقي التونسي؟

دخل السنغالي أليو سيسيه مدرب المنتخب الليبي على الخط في أزمة تأهيل المهاجم الدولي أسامة الشريمي مع النادي الإفريقي التونسي والتي استأثرت بالاهتمام في أوساط الأخير قبل يومين فقط من مواجهة قوية أمام الصفاقسي في الدوري التونسي.

وتعاقد النادي الإفريقي مع الشريمي (25 عاماً) في أغسطس الماضي قادماً من نادي السويحلي الليبي بعقد مدته عامان، في صفقة انتقال حر بعد أسابيع من نهاية عقده مع ناديه.

وفجّر السويحلي أزمة داخل الإفريقي بعدما رفض إرسال بطاقة التأهيل الخاصة بأسامة الشريمي إلى الاتحاد الليبي للعبة الذي كان ينتظر أن يرسلها بدوره إلى نظيره التونسي ليصبح لاعب الوسط مؤهلاً قانونياً لبداية مشواره في الفريق الأحمر والأبيض.

أخبار ذات علاقة الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدم الإفريقي التونسي ويعطّل تأهيل أسامة الشريمي

وقالت مصادر قريبة من الإفريقي إن أليو سيسيه، مدرب المنتخب الليبي تدخّل لإيجاد صيغة ودية بين الإفريقي والسويحلي وذلك مراعاة لا فقط لمصلحة النادي التونسي والشريمي وإنما أيضا لفائدة المنتخب الليبي باعتبار أن الأخير هو أحد ركائز خط الوسط في منتخب فرسان المتوسط.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتدخل سيسيه لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم للمطالبة بإيجاد حل ودي لأزمة بقاء أسامة الشريمي دون نشاط مع النادي منذ شهر يوليو الماضي تاريخ مغادرته للسويحلي.

أخبار ذات علاقة رسميا.. عقوبات ثقيلة بشأن المباراة المتوقفة بين النادي البنزرتي والإفريقي

ووفقاً لبعض التقارير، يسعى سيسيه الذي أكد لبعض وسائل الإعلام أنه يحتاج إلى أسامة الشريمي في كامل مؤهلاته البدنية والفنية وفي حالة نشاط مع ناديه، إلى إنهاء قضية إرسال بطاقة الانتقال الدولية لكي يصبح اللاعب مؤهلاً للمشاركة مع فريقه.

وفي كل الأحوال، يبدو مستبعداً أن يكون أسامة الشريمي الذي انضم لتدريبات الإفريقي بعد التوقف الدولي ضمن اختيارات مدربه فوزي البنزرتي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري التونسي ضد الصفاقسي يوم الأحد.

أخبار ذات علاقة بعد 6 نقاط في 3 أيام .. ما سيناريوهات تأهل منتخب ليبيا لكأس العالم؟

واستعاد المنتخب الليبي حظوظه في التأهل إما مباشرة وهي فرضية ضئيلة أو للملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 بعدما حقق فوزين مهمين أمام أنغولا وإسواتيني في المجموعة الرابعة.

وتلعب ليبيا الجولتين التاسعة والعاشرة أمام كاب فيردي ثم موريسيوش في 8 و11 أكتوبر 2025.