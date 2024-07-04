قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، عقب احتفاله غير اللائق، إثر تسجيله هدفًا لصالح بلاده ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

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وكان "يويفا" قد أعلن فتحه تحقيقًا فيما يخص اتهام بيلينغهام بالقيام بحركة غير أخلاقية تجاه مقاعد بدلاء منتخب سلوفاكيا، بعد هدفه الذي سجله في مرماهم خلال مباراة منتخب بلاده إنجلترا.

وأصدر "يويفا" بيانًا أعلن من خلاله تغريم بيلينغهام مبلغ 20 ألف يورو بسبب طريقة احتفاله بهدفه.

وانتشرت لقطات احتفال بيلينغهام بشكل كبير، ما أجبر اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشرح ما يقصده من احتفاله والدفاع عن نفسه، نافيا نيته إهانة أي شخص بالحركة التي قام بها.

وتعرض جود بيلينغهام لانتقادات كبيرة بسبب هذه الحركة، ليرد بتصريح عبر حسابه على تويتر قائلًا: "كانت حركة موجهة لبعض الأصدقاء القريبين في المباراة، وليس سوى احترام لأداء فريق سلوفاكيا هذا المساء".

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في ربع نهائي يورو 2024، يوم السبت المقبل.