النجم الساحلي يعلن رحيل لاعبه صومايلا سيديبي

وأوضح النادي، أنّه تم الحصول على إبراء ذمة الجمعية من أيّ مطالبات مستقبلًا مع اللاعب.

وكان النجم الساحلي تعاقد مع صومايلا سيديبي، والذي يشغل مركز لاعب وسط مدافع، في يناير عام 2023 قادمًا من نادي الاتحاد المصراتي الليبي، وكان من المقرر أن يمتد عقده لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

يُذكر أنّ النجم الساحلي كان أنهى موسم 2023-24 في المرتبة الخامسة في مجموعة التتويج بالدوري التونسي، حيث حصد الفريق 10 نقاط، علمًا بأنه لم يُحقق الفوز في أي مباراة، وتعادل في سبع مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.