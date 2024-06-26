النجم الساحلي يعلن رحيل لاعبه صومايلا سيديبي
اتخذ نادي النجم الساحلي التونسي، قرارًا رسميًّا، برحيل لاعبه صومايلا سيديبي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.
وأصدر النادي بيانًا رسميًّا أكد فيه فسخ تعاقده مع لاعب الوسط المالي صومايلا سيديبي، البالغ من العمر 25 عامًا، بالتراضي.
ووجه النجم الشكر لسيدي بيه متمنيًا له التوفيق خلال مسيرته في الفترة المقبلة، كما وجه الشكر لذاكر اللواتي وكيل اللاعب نظرًا لِما أبداه من تفهم واحترافية خلال الفترة الماضية.
وأوضح النادي، أنّه تم الحصول على إبراء ذمة الجمعية من أيّ مطالبات مستقبلًا مع اللاعب.
وكان النجم الساحلي تعاقد مع صومايلا سيديبي، والذي يشغل مركز لاعب وسط مدافع، في يناير عام 2023 قادمًا من نادي الاتحاد المصراتي الليبي، وكان من المقرر أن يمتد عقده لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.
يُذكر أنّ النجم الساحلي كان أنهى موسم 2023-24 في المرتبة الخامسة في مجموعة التتويج بالدوري التونسي، حيث حصد الفريق 10 نقاط، علمًا بأنه لم يُحقق الفوز في أي مباراة، وتعادل في سبع مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.