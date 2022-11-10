الشاب يوسف موكوكو والمخضرم ماريو غوتزة يزينان قائمة ألمانيا لكأس العالم

ضمت ألمانيا وبعكس التوقعات مهاجم بروسيا دورتموند الشاب يوسف موكوكو لقائمتها المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، بينما عاد المخضرم ماريو غوتزة الفائز بلقب نسخة 2014 للمنتخب بعد غياب طويل استمر لخمسة أعوام.

وأعلن المدرب هانز فليك عن تشكيلته المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في البطولة العالمية التي ستنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، والتي تضمنت موكوكو البالغ عمره 17 عاما الذي أحرز ستة أهداف في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم.

وحصل نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن على مكان في التشكيلة أيضا بعد موسم رائع على المستوى المحلي بعدما أحرز 10 أهداف حتى الآن في ظل غياب تيمو فيرنر.

وستحتل بلا شك عودة غوتزة لاعب الوسط البالغ عمره 30 عاما عناوين الصحف مع عودة صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 لأفضل مستوياته بعد الانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "غوتزة هنا (مجددا)، بعد أن كانت آخر مرة في عام 2017. ماريو سعيد للغاية ونحن كذلك. وجوده يقدم لنا العديد من الخيارات".

وجاءت قائمة ألمانيا المشاركة في المونديال على النحو التالي:

حراسة المرمى:

مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك أندري تير شتيغن (برشلونة) - كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

المدافعون:

ماتياس جينتر وكريستيان جونتر (فرايبورغ) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكلاس زوله ونيكو شلوتيربيك (بروسيا دورتموند) - تيلو كيرير (وست هام يونايتد) - ديفيد راوم (رازن بال شبورت لايبزيج) - لوكاس كلوسترمان وأرميل بيلا كوتشاب (ساوثامبتون).

لاعبو الوسط:

إيلكاي جندوجان (مانشستر سيتي) - يوناس هوفمان (بروسيا مونشنجلادباخ) - ليون جوريتسكا وسيرج غنابري وليروي ساني وجمال موسيالا ويوشوا كيميش وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) - يوليان براندت (بروسيا دورتموند) - ماريو جوتسه (آينتراخت فرانكفورت).

المهاجمون:

كاي هافرتس (تشيلسي) - يوسف موكوكو وكريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن).