سيغيب عن الديربي.. الإصابة تبعد هويلوند عن مانشستر يونايتد
تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بإصابة مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.
وأعلن مانشستر يونايتد غياب هويلوند عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة بسبب الإصابة.
وقال النادي الإنجليزي في بيان: "تعرض راسموس هويلوند لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".
ويعني ذلك غياب راسموس هويلوند عن مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي أمام مانشستر سيتي يوم 3 مارس المقبل على ملعب الاتحاد، وبالتأكيد سيغيب عن مواجهة نوتينغهام فورست في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان هويلوند قد سجل في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وجاءت الأهداف على توتنهام وولفرهامبتون وويستهام وأستون فيلا ولوتون تاون.
وسجل هويلوند 13 هدفا، وصنع هدفين في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد، الموسم الحالي.
وانضم هويلوند البالغ من العمر 21 عاما لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، قادما من أتلانتا مقابل 73 مليون يورو، بعقد حتى 2028.
ويملك مانشستر يونايتد 44 نقطة من 25 مباراة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.