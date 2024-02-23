سيغيب عن الديربي.. الإصابة تبعد هويلوند عن مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بإصابة مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.

وأعلن مانشستر يونايتد غياب هويلوند عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة بسبب الإصابة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "تعرض راسموس هويلوند لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".

ويعني ذلك غياب راسموس هويلوند عن مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي أمام مانشستر سيتي يوم 3 مارس المقبل على ملعب الاتحاد، وبالتأكيد سيغيب عن مواجهة نوتينغهام فورست في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.