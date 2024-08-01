كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يسعى لحل أزمة الجبهة اليسرى بالفريق من خلال المفاوضات مع الشباب لضم أحد أبرز لاعبيه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان النصر قد تلقى مؤخرا خسارة من بورتو البرتغالي وديا برباعية نظيفة، خلال معسكر الإعدادي الحالي للموسم الجديد، وهو ما دفع النادي للبحث عن تعاقدات تسد العجز في الجانب الدفاعي والظهير الأيسر، إذ يعتمد "العالمي" بصفة أساسية على الظهير البرازيلي أليكس تيليس.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن النصر مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب حسين الصبياني، حيث أكد على أن العالمي ينتظر رد إدارة "الليوث" واللاعب.

كما كشف العنزي عن فشل مفاوضات النصر لضم متعب الحربي، ظهير الشباب، وسالم النجدي، لاعب الفتح، من أجل ضمهما لصفوفه، موضحا: "متعب الحربي رفضت إدارة الشباب بيعه، وعرض النصر للنجدي حتى الآن لم يتم الرد عليه من الفتح".

ودخل لاعبو النصر، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي، في ماربيا الإسبانية تحضيرًا للموسم الجديد.

ومن المُقرر أن تنتقل بعثة النصر برًا، بعد ختام المرحلة الأولى من التحضيرات، الأربعاء، في مدينة فارو البرتغالية، على أن يكون تجمع اللاعبين الرئيس في إسبانيا.

يذكر أن فريق النصر سيخوض مباراتين وديتين في إسبانيا ضد غرناطة وألميريا، وذلك بعدما خاض 6 مباريات ودية في البرتغال.