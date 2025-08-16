الأهلي موجود.. الكواري يحرج أبوتريكة بسبب تقليله من تشيلسي (فيديو)

أثار النجم السابق للكرة المصرية والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، المحلل الفني على قنوات بيين سبورتس موجة من التفاعلات عبر منصات التواصل عندما قلل من شأن بطل العالم 2025، تشيلسي وذلك عند تحليل بداية الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ودخل أبو تريكة في جدال مع محمد سعدون الكواري مقدم الأستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي، خلال التعرض للأندية التي تبدو في تمام الجاهزية للمنافسة على اللقب.

وقال أبو تريكة مخاطبا سعدون الكواري: "كل الأندية الستة الأوائل في البريمرليغ جاهزة"، ويقصد ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل وتوتنهام، فيما لم يتحدث عن تشيلسي.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ورد مقدم الأستوديو التحليلي، محمد سعدون الكواري بلهجة استغراب من أن تشيلسي هو في النهاية بطل العالم، وهو حاليا حامل اللقب، واستنكر أبو تريكة ذلك قائلا: "كأس العالم للأندية لم تضم أندية كبيرة لم يلعب فيها بطل الدوري الإسباني (برشلونة) ولا بطل إيطاليا (نابولي) أو إنجلترا نفسه (ليفربول).

وعاد الكواري ليحرج نجم الأهلي السابق: "لكن بطل دوري أبطال أوروبا شارك، ووصيفه موجود بالبطولة وصاحب الرقم القياسي في دوري الأبطال شارك أيضا، كما أن الأهلي المصري موجود فيها".

واستمر الجدل بين أبو تريكة ومحمد سعدون الكواري فيما أثار ذلك ردود أفعال كبيرة من قبل المتابعين وخاصة مشجعي تشيلسي.

أخبار ذات علاقة تبحث عن إجابة.. أصعب 5 أسئلة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

وكان تقليل محمد أبو تريكة من شأن حظوظ تشيلسي في المراهنة على الدوري الإنجليزي مصدر استغراب وتندر من كثير من النشطاء على منصات التواصل خصوصا أن الفريق اللندني استطاع أن يسحق منافسيه في كأس العالم للأندية 2025 بمن فيهم باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي (3 ـ 0) ليحرز أول نسخة استثنائية من البطولة.

أخبار ذات علاقة موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية المشاركة هذا الموسم

ويلاقي فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المتوج الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، في الجولة الأولى كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج غدا الأحد.