تقييم صادم لمدافع برشلونة بعد تسببه في هدف نابولي
نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقييمها الدوري للاعبين بعد مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة قريبًا من العودة من ملعب دييغو أرماندو مارادونا منتصرًا لولا هدف فيكتور أوسمين بعد خطأ فادح من إنييغو مارتينيز.
وتقدم برشلونة أوَّلًا من خلال مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يتعادل أوسيمين مستغلًّا خطأ مارتينيز الفادح.
وسيستقبل برشلونة نظيره نابولي على ملعب المونوجويك في مباراة الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل لربع النهائي.
وقال تشافي بعد المباراة إن "فريقه كان يستحق أكثر من التعادل، إذ سجَّل نابولي هدفًا من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له خلال المباراة".
وفيما يأتي تقييم صحيفة سبورت للاعبي برشلونة من 10 درجات..
تير شتيغن – 6
كوندي - 6
أراوخو - 7
إنيغو مارتينيز - 4
كانسيلو - 6
كريستنسن – 5
غوندوغان – 6
فرينكي دي يونغ- 7
بيدري - 6
لامين يامال - 6
ليفاندوفسكي – 7
رافينيا - 5
أوريول روميو - 5
جواو فيليكس - 5