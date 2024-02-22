تقييم صادم لمدافع برشلونة بعد تسببه في هدف نابولي

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقييمها الدوري للاعبين بعد مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قريبًا من العودة من ملعب دييغو أرماندو مارادونا منتصرًا لولا هدف فيكتور أوسمين بعد خطأ فادح من إنييغو مارتينيز.

وتقدم برشلونة أوَّلًا من خلال مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يتعادل أوسيمين مستغلًّا خطأ مارتينيز الفادح.