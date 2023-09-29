أرتيتا: آرسنال متمسك بعقلية الفوز رغم مخاوف الإصابات

ومع تكدس المباريات في فترة زمنية قصيرة تزداد المشاكل والمخاوف من الإصابات.

وخرج ديكلان رايس بين الشوطين خلال التعادل 2/2 أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي، وإصابته في الظهر قد تمنعه من خوض اللقاء القادم أمام بورنموث غدا السبت.

وتابع المدرب الإسباني: "لم يتدرب رايس حتى الآن معنا، سنخوض حصة تدريبية في وقت لاحق وسنتلقى معلومات أكثر عن حالته اليوم".

كما أكد عدم مشاركة غابرييل مارتنيلي ولياندرو تروسارد، اللذين غابا عن مواجهة توتنهام، وبوكايو ساكا الذي لم يلعب أمام برنتفورد في كأس الرابطة، في التدريبات هذا الأسبوع.

ويركز أرتيتا على زيارة بورنموث التي تتبعها مواجهة لانس في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في الدوري.

وقال: "نفكر في الحاضر، مباراة بورنموث هي الأهم الآن في الموسم".

وكانت أول مباراة لأرتيتا أمام بورنموث حين عاد إلى آرسنال مدربا في ديسمبر كانون الأول 2019 وانتهت بالتعادل 1/1 خارج أرضه.

واسترجع مسيرته منذ هذه اللحظة قائلا: "حدثت الكثير من التغييرات، معظمها إيجابية، مر وقت طويل، أربع سنوات تقريبا، إنها لحظة مميزة حقا".

وجمع بورنموث ثلاث نقاط من ست مباريات ولم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن.