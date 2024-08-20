شهدت تدريبات نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، خبرا مفرحا لجماهير الفريق بعودة فيرمين لوبيز للتدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني، حيث استهل الفريق الكتالوني المسابقة بفوز صعب خارج الديار على حساب فالنسيا (2-1) في الجولة الأولى.

وغاب لوبيز عن تدريبات برشلونة الفترة الماضية، لقضائه إجازة عقب المشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس هذا الصيف.

وقدم لوبيز أداء مميزًا مع منتخب إسبانيا في الأولمبياد، إذ سجل 6 أهداف في 6 مباريات، ليساهم بشكل كبير في الحصول على الميدالية الذهبية.

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن "لوبيز يهدف هذا الموسم، وبقيادة هانزي فليك، إلى ترسيخ نفسه كلاعب من الطراز العالمي والسلاح السري للمدرب الألماني في خط الوسط".

وأضاف التقرير: "أصبح فيرمين قطعة أساسية في فريق برشلونة الموسم الماضي، وكان نمو اللاعب الشاب أحد الجوانب الإيجابية بالفريق الكتالوني، حيث قال تشافي هيرنانديز في آخر مباراة له كمدرب عن فيرمين: (لقد حصل على مكان في التشكيلة الأساسية، لقد أخبرته أنه إذا آمن بنفسه، فسيظل في برشلونة لسنوات عديدة. إنه مقاتل ومخلص ومهني، إنه كنز بالنسبة لي)".

وقال فيرمين في مقابلة حديثة مع صحيفة "آس": "أريد أن أبدأ العمل مع فليك والفريق في أقرب وقت ممكن، أنا متحمس للغاية للموسم الجديد. إنه أمر مثير حقًا، وآمل أن أواصل مساعدة النادي في هذا الموسم الجديد".