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رياضة

مخاطرة الهلال الكبيرة.. تحذير برشلونة وغوارديولا من كانسيلو

مخاطرة الهلال الكبيرة.. تحذير برشلونة وغوارديولا من كانسيلو
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع كانسيلو
إرم نيوز
إرم نيوز
22 أغسطس 2024، 8:21 ص

أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض من أجل ضم اللاعب جواو كانسيلو من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، عن وصول عرض ضخم سيكون من الصعب رفضه لرحيل كانسيلو إلى الهلال. 

ولكن تلوح في الأفق بعض التحذيرات بشأن هذه الصفقة وتجربة مريرة تخص اللاعب البرتغالي قبل انضمامه إلى الهلال وهو ما تسرده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

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تجربة غوارديولا

خرجت الأنباء من كل حدب وصوب في يناير من العام الماضي أن مانشستر سيتي سيترك لاعبه جواو كانسيلو يخرج من صفوفه بعد مشكلة بينه وبين بيب غوارديولا مدرب السيتي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" لاحقًا أن تلك المشكلة كانت متعلقة بخلاف بدأ بين غوارديولا وكانسيلو بعد نهاية كأس العالم 2022 بسبب غياب البرتغالي عن عدة مباريات عن التشكيل الأساسي.

ووصل الخلاف إلى أشد مراحله عندما أخطر المدرب لاعبه كانسيلو أنه ليس في خططه من أجل مواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2023؛ مما فجر أزمة كبيرة بينهما، أصبح فيها بقاء كليهما في المكان نفسه أمرًا مستحيلًا.

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تجربة برشلونة

يملك برشلونة تجربة مريرة هو الآخر مع كانسيلو، وهي تتمثل في جودته الرائعة على المستوى الهجومي التي قدمها معهم.

لا يوجد شك أن كانسيلو كان أحد أفضل الأظهرة في العالم مع برشلونة على المستوى الهجومي فقط وليس الدفاعي.

أما دفاعيًا، فقد تسببت كوارثه أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد في تدمير موسم برشلونة في ظرف أسبوع واحد فقط.

وربما كان ذلك الأسبوع من أسباب رفض برشلونة القتال على ضم اللاعب لصفوفه مرة أخرى حتى اللحظة الأخيرة من الانتقالات وصرفه النظر عنه بشكل مبكر.

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جيسوس مثل غوارديولا!

يملك المدرب خورخي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال شخصية كبيرة وقوية يفرضها على الجميع سواء في الملعب أو خارجه في كل مرة يظهر فيها.

الأمر ذاته بالنسبة لبيب غوارديولا، فبسبب المستويات المذهلة التي تقدمها الفرق الخاصة به، في وجود الكثير من النجوم يرى البعض بيب على أنه رجل قوي الشخصية في التعامل مع كل تلك النجوم في فريق واحد.

المشكلة التي نحاول أن نستبقها هنا هي استحالة عمل كانسيلو برفقة جيسوس دون أن تقع الفأس في الرأس وتحدث مشكلة كبيرة بينهما قد تؤدي إلى رحيله بقيمة مالية لا تعبر عن تلك التي جاء بها.

منظومة الهلال الدفاعية

كان الهلال من أقوى الفرق دفاعيًا في البطولات المحلية في الموسم الماضي، لكن في نهاية المطاف لا يوجد فريق لا توجد به نواقص.

يملك الهلال بعض تلك النواقص لهذا يريد التعاقد مع كانسيلو، وقدوم البرتغالي للهلال قد يكون نذير شؤم في ظل كبر مساحات التغطية التي سيكون عليه أن يحميها خلفه في الحالات الهجومية للزعيم، وما أكثرها.

يحتاج كانسيلو للكثير من الانضباط قبل أن يتم الحديث عن إمكاناته الفنية، أو نواقصه، لكنه في الوقت ذاته لديه عيوب خطيرة دفاعيًا أيضًا كما يحتاج الهلال للتعامل معها بحرفية وذكاء لو نجح في ضمه.

 

 

نادي الهلال السعوديجواو كانسيلوبيب غوارديولابرشلونة

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