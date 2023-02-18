نادي الهلال يحدد شرط السماح برحيل البرازيلي ميشيل

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن موافقة إدارة نادي الهلال السعودي على إطلاق سراح البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الفريق، وانتقاله إلى فلامنغو البرازيلي.

وأشار الموقع إلى أن النجم البرازيلي توصل إلى اتفاق مع الهلال وسيعود إلى البرازيل في يوليو المقبل، في ظل رغبة اللاعب في مغادرة الهلال والعودة مرة أخرى للدوري البرازيلي.

ونقل عن الصحفي البرازيلي خورخي نيكولا قوله إن الهلال توصل إلى اتفاق مع ميشيل على السماح له بالمغادرة في منتصف العام، لكنه يريد الحصول على نحو 8 ملايين دولار.

وأبدت العديد من الأندية البرازيلية سابقا اهتمامها بميشيل، مثل: بالميراس، كورينثيانز وساو باولو، فلامنغو، وبوتافوغو، غريميو.