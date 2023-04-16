مشجعون يشاهدون مباراة برشلونة وخيتافي من فوق شجرة (صورة)
برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 72 نقطة من 28 مباراة.
انتشرت صورة لعدد من المشجعين يتابعون مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني من فوق شجرة.
ويظهر في الصورة المتداولة عدد من المشجعين وقد تسلقوا شجرة تكشف الملعب لمتابعة برشلونة وخيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وواصل برشلونة تعثره وتعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.