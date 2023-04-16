مشجعون يشاهدون مباراة برشلونة وخيتافي من فوق شجرة (صورة)

وواصل برشلونة تعثره وتعادل سلبيا مع مضيفه خيتافي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولكن برغم التعادل ظل برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، مقابل 31 نقطة لخيتافي في المركز الخامس عشر.