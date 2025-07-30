"الأجواء كانت سامة للغاية".. لوك شو يدافع عن قرارات أموريم

ساند لوك شو، مدافع مانشستر يونايتد، محاولة المدرب روبن أموريم تحسين الأجواء في غرفة ملابس الفريق قائلا إنها كانت "سامة للغاية" في بعض الأحيان.

وتولى أموريم المسؤولية في يونايتد المتعثر في نوفمبر الماضي وطالب اللاعبين بالمزيد من الالتزام.

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كما تعامل بصرامة مع بعض اللاعبين الأساسيين مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو، اللذين كانا من بين خمسة لاعبين يسعون إلى مغادرة النادي في نهاية الموسم.

وقال شو، الذي يلعب في يونايتد منذ 2014، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، نُشرت اليوم الأربعاء: "في كثير من الأوقات التي قضيتها هنا خلال السنوات القليلة الماضية كانت الأجواء سلبية للغاية".

وأضاف: "ربما تكون الأجواء هنا سامة للغاية، ليست صحية على الإطلاق... نحن بحاجة إلى بيئة صحية وإيجابية ومفعمة بالطاقة والسعادة. عندما يكون لديك كل هذه الأشياء، تشعر بالحرية وتعبر عن نفسك أكثر".

وتابع: "روبن يجلب هذه المتطلبات، طريقة التعامل وتعزيز عقلية اللاعبين الشيء الأكثر أهمية. يتحدث كثيرا عن ذلك، يطلب 100% ولا يريد أقل من ذلك، إذا قام شخص ما بنسبة 85-90% فهذا لا يكفي. أعتقد، خاصة هذا العام، إذا لم تقم بالأشياء الصحيحة، فلن تلعب".

وشكك أموريم في دوافع راشفورد، قائلا إنه يفضل إشراك مدرب حراس المرمى على اختيار لاعبين متقاعسين.

وانضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة، بينما ربطت تقارير إعلامية بريطانية بين غارناتشو واحتمال الانتقال إلى تشيلسي أو أستون فيلا.

وأضاف شو: "لا ينظر المدرب إلى اسم اللاعب. هكذا يجب أن يكون الأمر، يجب على اللاعبين تنفيذ تعليمات المدرب كما يريدها ونحن ندعم ذلك تماما".

ويستهل يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير، الموسم الجديد على ملعبه أمام آرسنال في 17 أغسطس.