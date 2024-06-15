سباليتي يكشف حقيقة أزمة "البلاي ستيشن" في منتخب إيطاليا

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حقيقة وجود خلاف مع لاعبيه بسبب إصرارهم على لعب "البلاي ستيشن" لوقت متأخر من الليل، في حين يستعدون لبدء حملة الدفاع عن لقب "يورو 2024".

ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره للدفاع عن اللقب الأوروبي بمواجهة ألبانيا، مساء اليوم السبت.

وأشارت تقارير إلى أن سباليتي اتخذ قرارات صارمة بمنع لاعبي منتخب إيطاليا من لعب البلاي ستيشن، ونفذ حظرًا بعد العشاء عليهم فيما يتعلق باستخدام هواتفهم المحمولة، ما تسبب بضيق وغضب اللاعبين.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "يؤسفني أن أضطر إلى التعليق على أشياء لم أقلها، لا توجد قاعدة بلاي ستيشن للفريق، أنا فقط لا أسمح لهم بالبقاء مستيقظين في الليل".