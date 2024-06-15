سباليتي يكشف حقيقة أزمة "البلاي ستيشن" في منتخب إيطاليا
كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، حقيقة وجود خلاف مع لاعبيه بسبب إصرارهم على لعب "البلاي ستيشن" لوقت متأخر من الليل، في حين يستعدون لبدء حملة الدفاع عن لقب "يورو 2024".
ويبدأ منتخب إيطاليا مشواره للدفاع عن اللقب الأوروبي بمواجهة ألبانيا، مساء اليوم السبت.
وأشارت تقارير إلى أن سباليتي اتخذ قرارات صارمة بمنع لاعبي منتخب إيطاليا من لعب البلاي ستيشن، ونفذ حظرًا بعد العشاء عليهم فيما يتعلق باستخدام هواتفهم المحمولة، ما تسبب بضيق وغضب اللاعبين.
وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "يؤسفني أن أضطر إلى التعليق على أشياء لم أقلها، لا توجد قاعدة بلاي ستيشن للفريق، أنا فقط لا أسمح لهم بالبقاء مستيقظين في الليل".
وأضاف: "لدينا غرفة ألعاب، حيث توجد محطتا بلاي ستيشن حديثتان ومتطورتان، أنا ألعب بها أيضًا، لكن اللاعبين يفعلون ذلك في نطاق الوقت المناسب من اليوم، ما يهم هو أنهم ينامون في الليل".
وتابع: "لست منزعجًا مما يفعلونه، ولكني لا أريدهم أن يكونوا مستيقظين طوال ساعات العمل حتى لا يحصلوا على راحة مناسبة، وغير قادرين على التدريب بشكل صحيح".
وأشار مدرب إيطاليا: "نحن هنا لخوض مباريات مهمة، وإذا كنت تريد القيام بذلك، فلا يمكنك ببساطة أن تظل مستيقظًا في غرفتك حتى الساعة 3 أو 4 صباحًا، هذا غير مقبول".
وأوضح: "أنت بحاجة إلى النوم ليلاً، وقد أثبتت كل الدراسات التي أجراها الأساتذة والمحللون النفسيون ذلك، لذلك نحن بحاجة إلى أن ننقل للاعب أسلوب حياة صحيحا لتقديم أفضل كرة قدم لدينا".
واختتم: "هذا يعني أنه لا يمكنك البقاء مستيقظًا طوال الليل من أجل البلاي ستيشن".
وتتواجد إيطاليا في المجموعة الثانية، التي تضم ألبانيا وكرواتيا وإسبانيا.