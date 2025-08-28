خطأ كارثي من ريبيرو.. سر غضب محمود الخطيب (فيديو)

أثار المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري، غضب محمود الخطيب رئيس النادي بعد خطأ كارثي اكتشفه الأخير وتسبب في تراجع النتائج.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم الـ29 من مايو الماضي، وقاد الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية وودع من الدور الأول بعد الخسارة أمام بالميراس البرازيلي والتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وفي الدوري المصري، تعادل الأهلي مع مودرن سبورت وغزل المحلة وفاز على فاركو.

وكشفت قناة "الحياة" عن جلسة عقدها الخطيب مع ريبيرو من أجل التعرف على سبب تراجع الأداء والنتائج بجانب عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب.

وأوضحت أن الخطيب استفسر عن سبب كثرة الإصابات في صفوف الفريق بعد شكوى محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي من الإصابات مؤخرًا.

وأشارت إلى أن الخطيب علم بأن ريبيرو يمنح لاعبيه إجازة بعد المباريات بدلًا من إجراء جلسات استشفاء وهو الأمر الذي أثار غضبه بشدة خاصة أن هذه الجلسات الاستشفائية تساعد اللاعبين على التخلص من الإجهاد سريعًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ السبت في الجولة الخامسة للدوري المصري على ملعب السلام بالقاهرة.