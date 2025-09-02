الجيش السوري يتصدى لمحاولة تسلل لعناصر قسد عبر نهر الفرات بريف الرقة الشرقي

هدية ثمينة.. محمد صلاح يفاجئ أحدث المنضمين لمنتخب مصر (صورة)

محمد صلاح قائد منتخب مصرالمصدر: حساب منتخب مصر عبر إكس
02 سبتمبر 2025، 11:38 م

قدم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هدية مفاجئة إلى أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف منتخب مصر.

ويحمل محمد صلاح صاحب الـ 33 عاماً شارة قيادة المنتخب المصري منذ عام 2019 بقرار من المدير الفني الأسبق حسام البدري.

 وانضم صلاح إلى تدريبات منتخب مصر مساء الثلاثاء استعداداً لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

وأقام لاعبو منتخب مصر ممراً شرفياً لمحمد صلاح على هامش مران الفراعنة مساء الثلاثاء بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

 وقدم محمد صلاح قميصه مع فريق ليفربول إلى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي الذي انضم لأول مرة إلى صفوف منتخب مصر.

محمد صلاح يهدي قميصه إلى عمرو الجزار

ويحرص صلاح على دعم اللاعبين المنضمين حديثاً إلى صفوف منتخب مصر بتقديم هدايا شخصية من بينها قميص فريقه ليفربول.

 ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو قبل 4 جولات من نهاية مشوار التصفيات.

