بروسيا دورتموند يواجه بايرن ميونخ بثقة زائدة في الدوري الألماني

وأضاف ترزيتش "طريقة التعامل مع مباراة إشبيلية كانت خطوة جيدة للأمام ويمكننا الخروج بكثير من الإيجابيات كما نحتاج لتحسين أنفسنا في بعض الجوانب".

وبدا التحسن واضحًا في دفاع دورتموند ليستقبل هدفا واحدا من 20 محاولة للفريق الإسباني على المرمى.

وعانى دفاع فريق ترزيتش، صاحب المركز الرابع بالتساوي مع بايرن ميونخ الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين خلف ثنائي القمة أونيون برلين وفرايبورغ، إذ تلقى 10 أهداف في 8 مباريات بالدوري حتى الآن.

وهذا تقريبا ضعف الأهداف التي استقبلها كل فريق من ثلاثي المقدمة.

وقال لاعب الوسط يوليان براندت الذي هز شباك إشبيلية "الثقة لا تظهر بشكل مفاجئ، بل يجب أن تعمل بجد لتحصل عليها".

وأضاف "اذا تكاتفنا معًا وبذلنا أقصى جهد يمكننا الفوز بكل شيء، نحن نتطلع حقًّا لمواجهة بايرن".

ويبدو العملاق البافاري في حالة نشاط بعد الفوز 4-صفر على باير ليفركوزن الأسبوع الماضي لينهي سلسلة من أربع مباريات دون فوز بالدوري.

وبعدها سحق فريق المدرب يوليان ناغلزمان فيكتوريا بلزن 5/0 في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، وهز ليروي ساني وساديو ماني الشباك وأظهر بايرن شراسة أكبر من الأسابيع الماضية.

وقال ليون غوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ "يجب أن يستعد دورتموند لمواجهة بايرن المتحفز للغاية، تظل أهم مباراة لنا بالدوري؛ لأنها بطولة في حد ذاتها".

وواصل "نحن متشوقون للعب ولن نبخل بأي جهد، لا ننشغل بجدول الترتيب، إنها مباراة من 90 دقيقة.. وهكذا نتعامل معها".

ويرغب المتصدر أونيون برلين في التعافي من الهزيمة من آينتراخت فرانكفورت ،الأسبوع الماضي، حين يزور شتوتغارت ،يوم الأحد، بينما يحل فرايبورج ضيفًا على هيرتا برلين.