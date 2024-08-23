كشف أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه عن مفاجآت سارة جدا لمشجعي ناديه وذلك بعد يوم واحد على توديع الفريق مسابقة كأس مصر بالخسارة أمام نادي طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).

وقال حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على القناة الخاصة بالنادي "الزمالك تي في" إن هناك مفاجآت سارة جدا في ملفي الصفقات التي سيوقعها مجلس إدارة الزمالك تحضيرا لموسم 2024 ـ 2025، فضلا عن أخبار سارة بشأن ملف رفع عقوبة القيد المسلطة على النادي.

ونقل برنامج "زملكاوي" عن حسام المندوه قوله إن مجلس الإدارة يعمل ليل نهار على حل المشاكل المحيطة بالنادي وتنفيذ رغبات الجماهير.

وأضاف أن مشجعي فريق القلعة البيضاء سيتلقون قريبا مفاجآت وأخبارا سارة تتعلق أولا بتوقيع صفقات جديدة ومفاجئة، وثانيا برفع المنع من قيد اللاعبين، وثالثا بتجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو وهو الملف الأهم على طاولة مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب وفقا لما نقلته قناة الزمالك.

وقال حسام المندوه إن مجلس الإدارة الحالي ورث تركة ثقيلة من الديون والمشاكل، ولكنه يعمل على تقليص تلك الديون والخروج نهائيا من الأزمة.

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وأضاف أنه في غضون 8 أيام سيتم رفع المنع من القيد وفي الوقت نفسه الإعلان عن صفقات جديدة ستكون بمثابة البشرى السارة للجماهير قبل بداية موسم 2024 ـ 2025.

وكان الزمالك حل ثالثا في الدوري بجانب الخروج المبكر من سباق كأس مصر ما أثار موجة من الغضب من قبل المشجعين على مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض الزمالك سباق كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بعد أن كان أحرز اللقب في نسخة 2023 ـ 2024 في شهر مايو الماضي.