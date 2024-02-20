بالأرقام.. دوري الدرجة الثانية الألماني يجتذب جمهورا أكثر من الدرجة الأولى

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فان دوري الدرجة الأولى الألماني هو أفضل دوري كرة قدم في العالم من حيث الحضور الجماهيري حيث يبلغ متوسط عدد المشجعين في المباراة الواحدة أكثر من 44 ألف مشجع.

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدرجة الأولى برصيد 58 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن بايرن ميونخ.

في حين يتصدر سانت باولي جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد 45 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن هولشتاين كيل