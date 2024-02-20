بالأرقام.. دوري الدرجة الثانية الألماني يجتذب جمهورا أكثر من الدرجة الأولى
جذب دوري الدرجة الثانية الألماني جماهيرا أكثر من دوري الدرجة الأولى في مبارياته التسع التي جرت مطلع الأسبوع الحالي.
وبحيل مجلة "كيكر" الألمانية، حضر إجمالي 284.643 مشجعا إلى ملاعب دوري الدرجة الثانية في الجولة الـ22، بينما حضر 261.099 مشجعا لدوري الدرجة الأولى.
وفي حين نظمت أندية دوري الدرجة الثانية ذات الأسماء الكبيرة مثل شالكة وهيرتا برلين مبارياتها على أرضها بحضور أكثر من 50 ألف مشجع، لعب عملاقا دوري الدرجة الأولى بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ خارج أرضهما.
ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فان دوري الدرجة الأولى الألماني هو أفضل دوري كرة قدم في العالم من حيث الحضور الجماهيري حيث يبلغ متوسط عدد المشجعين في المباراة الواحدة أكثر من 44 ألف مشجع.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدرجة الأولى برصيد 58 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ8 نقاط عن بايرن ميونخ.
في حين يتصدر سانت باولي جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد 45 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن هولشتاين كيل