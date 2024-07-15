كشفت تقارير صحفية أن هناك صراعًا بدأ بقوة بين عدة أندية أوروبية لضم داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا ولايبزيغ الألماني، بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في يورو 2024.

وتسلم داني أولمو جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتوجت إسبانيا بلقب "يورو 2024" بانتصارها في المباراة النهائية بإستاد برلين الأوليمبي على إنجلترا 2-1، لتحرز لقبها الرابع، وتنفرد بالرقم القياسي متفوقة على ألمانيا، ولتحرم إنجلترا من الفوز بأول ألقابها على الإطلاق في البطولة.

وأحرز داني أولمو 3 أهداف مع منتخب إسبانيا بالتساوي مع أكثر من لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية، أبرزهم كودي جاكبو لاعب هولندا، وهاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، وجمال موسيالا لاعب ألمانيا.

كما سجل 8 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ الألماني.

ووفقًا لِما ذكره موقع "onefootball" فإنه من المتوقع أن يزداد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بداني أولمو، بعد تألقه اللافت مع منتخب إسبانيا.

وفقًا لِما ذكرته صحيفة "بيلد"، فقد جذب لاعب الوسط المهاجم اهتمامًا من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وبرشلونة.

ووفقًا للتقارير، فإن مانشستر سيتي عازم على التعاقد مع أولمو، ويدرك أن شرطه الجزائي البالغ 60 مليون يورو ينتهي، مساء الثلاثاء.

بدوره، قال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن مانشستر سيتي في المراحل الأخيرة لإنهاء صفقة داني أولمو.

وأضاف دي مارزيو أن في عقد داني أولمو مع لايبزيغ شرطًا جزائيًّا ينتهي خلال ساعات قليلة بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل الـ15 من يوليو الجاري، إذ يجب على مانشستر سيتي أن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

وينتهي عقد النجم الإسباني مع فريق لايبزيغ صيف موسم 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن البقاء في لايبزيغ ليس مستبعدًا بالنسبة للاعب، حيث قال المدير الرياضي للنادي الألماني، روفين شرودر، في تصريحات له مؤخرًا: "داني مستقر الآن، ما يجعلنا سعداء للغاية، إنه يشعر بالراحة، ويعرف أيضًا ما لديه معنا".