عودة القوة الضاربة.. غائبان فقط عن ريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس

وبعودة فينيسيوس جونيور وكافخال وأردا غولر يكون الفريق استعاد جميع عناصره الغائبة للإصابة باستثناء إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا الغائبين بسبب إصابة الرباط الصليبي، إذ من المتوقع أن يعودا في نهاية الموسم.

وحول الخسارة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد قال أنشيلوتي :" يمكن للجميع أن يكون لديهم رأي، لا بد لي من تقييم الأمور بتوازن وأنا شخص متوازن وأستطيع أن أقيّم الأمور بشكل جيد، التشكيك في كل شيء عندما تفوز بست مباريات من أصل سبع يبدو لي الأمر متسرعًا بعض الشيء".

"أعرف ما يتعين علينا القيام به وما يتعين علينا تحسينه، مع الأخذ في الاعتبار أننا قمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد، النظام الحالي ليس مثاليًّا وكل نظام له نقطة ضعفه"