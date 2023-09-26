عودة القوة الضاربة.. غائبان فقط عن ريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس
أعلن كارلو أنشيلوتي استعادة ثلاثي الفريق قبل مواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني المقرر لها غدًا الأربعاء.
وظهر المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة حيث ردَّ على العديد من الاستفسارات حول أمور الفريق.
وقال أنشيلوتي أن الفريق استعاد جهود فينسيوس جونيور وأردا غولر وداني كارفخال حيث بات الثلاثي جاهزًا لدخول قائمة مباراة الغد.
وبعودة فينيسيوس جونيور وكافخال وأردا غولر يكون الفريق استعاد جميع عناصره الغائبة للإصابة باستثناء إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا الغائبين بسبب إصابة الرباط الصليبي، إذ من المتوقع أن يعودا في نهاية الموسم.
وحول الخسارة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد قال أنشيلوتي :" يمكن للجميع أن يكون لديهم رأي، لا بد لي من تقييم الأمور بتوازن وأنا شخص متوازن وأستطيع أن أقيّم الأمور بشكل جيد، التشكيك في كل شيء عندما تفوز بست مباريات من أصل سبع يبدو لي الأمر متسرعًا بعض الشيء".
"أعرف ما يتعين علينا القيام به وما يتعين علينا تحسينه، مع الأخذ في الاعتبار أننا قمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد، النظام الحالي ليس مثاليًّا وكل نظام له نقطة ضعفه"
وتابع عن استقبال الأهداف المبكرة كثيرًا هذا الموسم :" علينا أن نبدأ المباريات بروح مختلفة".
ورد أنشيلوتي عن الأنباء حول تعيين تشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد الموسم المقبل مشددًا على أن ألونسو تدرب تحت قيادته، وأنه يحبه كثيرًا.
وواصل :"أتمنى أن يصبح مدربًا لريال مدريد يومًا ما تمامًا كما راؤول وأربيلوا".
ويدخل ريال مدريد مباراة لاس بالماس وهو في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المتصدرين برشلونة وجيرونا.