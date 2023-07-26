ليفاندوفسكي: بدأت التفكير في حياتي بعد الاعتزال
أجرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة الإسباني، حوارًا مع صحيفة "ذا أتلتيك" الرياضية، تطرق خلاله للحديث عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم، وخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: "لم أحدد بعد الموعد النهائي لاعتزالي، ربما سألعب سنتين أو ثلاثًا أو ربما أكثر بقليل، في النهاية الأمر يعتمد على حالتي البدنية، أرى أنني ما زلت في القمة، لكن ما يمكنني تأكيده هو أنني بدأت التخطيط لحياتي بعد اعتزال كرة القدم، لدي أفكار ولكن لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الحالي، سأفعل في النهاية ما يجعلني سعيدًا".
وعن أكثر ما ندم عليه مع برشلونة الموسم الماضي، أشار: "أكبر ما يمكننا الندم عليه خلال الموسم الماضي هو دوري الأبطال، أعتقد أننا لم نكن محظوظين، وكانت لدينا العديد من الإصابات في خط الدفاع، إذا شاهدت مبارياتنا أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان على أرضنا كان توقيت كل ما حدث كارثيًا".
وتابع: "بعد كأس العالم خلال الموسم الماضي، كانت الأمور معقد هجوميًّا، لا أتحدث هنا عن الفوز في المباريات بل صناعة فرص التسجيل، تسجيل الأهداف كفريق، يجب أن نتحسن".
وأوضح: "صحيح أن النادي ما زال يعاني من الناحية الاقتصادية، ولكننا بوضعية أفضل من السابق رياضيًّا، نحن بالطريق الصحيح، وإن كان ما زال يتوجب جلب لاعبين كبار أكثر للفريق، البارسا يظل النادي الذي يجب أن يأتي له الكبار، المدينة جميلة، تاريخ النادي، كل ما يحيط به".
شارة القيادة
وعن تفكيره في حمل شارة قيادة فريق برشلونة، شدد النجم البولندي: "لم يأتِ الأمر، أنا هنا منذ عام واحد فقط، وأحترم أولئك الذين كانوا هنا لفترة أطول، الفريق يأتي أولًا قبل أي شيء".
إقناع غوندوغان
وعن تدخله لإقناع النجم الألماني ألكاي غوندوغان بالانضمام لبرشلونة، قال: "حين قابلته لم أخبره سوى بالحقيقة والواقع، سألته لو كانت لديه شكوك للانتقال للبارسا، تحدثنا قليلًا عن اللاعبين الآخرين، عن النادي، عن الحياة هنا في برشلونة، تحدثت معه بقلبي وشرحت له ما يعني اللعب في هذا النادي".
واختتم: "أشعر أنني في برشلونة منذ سنوات، أحب الحياة في هذا النادي والمدينة".