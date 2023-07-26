ليفاندوفسكي: بدأت التفكير في حياتي بعد الاعتزال

أجرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة الإسباني، حوارًا مع صحيفة "ذا أتلتيك" الرياضية، تطرق خلاله للحديث عن موعد اعتزاله عالم كرة القدم، وخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: "لم أحدد بعد الموعد النهائي لاعتزالي، ربما سألعب سنتين أو ثلاثًا أو ربما أكثر بقليل، في النهاية الأمر يعتمد على حالتي البدنية، أرى أنني ما زلت في القمة، لكن ما يمكنني تأكيده هو أنني بدأت التخطيط لحياتي بعد اعتزال كرة القدم، لدي أفكار ولكن لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الحالي، سأفعل في النهاية ما يجعلني سعيدًا".