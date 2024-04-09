إنريكي يستعيد ذكرى الريمونتادا التاريخية قبل مواجهة برشلونة

وفي موسم 2020-2021، تأهل باريس سان جيرمان بالفوز 4-1 في برشلونة، ثم التعادل على أرضه 1-1. لكن عودة 2017 تظل في الأذهان رغم كل شيء (4-0 في باريس، 1-6 في برشلونة).

"الريمونتادا" الأقوى في التاريخ، هكذا أطلق على مباراة الفريقين في 2017؛ لأن برشلونة عاد خاسراً بأربعة أهداف نظيفة من باريس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان مطالَباً بتسجيل خمسة أهداف دون أن تهتز شباكه من أجل رد اعتباره كاملاً، ونجح بالفعل في الفوز 6/1.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة يوم الأربعاء في موعد خاص للويس إنريكي، بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2015 كمدرب لبرشلونة، على رأس فريق ضم في صفوفه لاعبين مثل ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار، وأندريس إنييستا، وتشافي.