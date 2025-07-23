أنا جائع.. أول تصريح من راشفورد بعد الانضمام لبرشلونة رسميًا

تحدّث المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لأول مرة بعد انضمامه رسميًا إلى نادي برشلونة، معبرًا عن حماسه لخوض تجربة جديدة مع الفريق الكاتالوني، قائلًا: "أنا جائع لحصد الألقاب".

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وجاء تصريح راشفورد بعد إعلان برشلونة الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب بنظام الإعارة لمدة 12 شهرًا من مانشستر يونايتد، مع وجود بند شراء دائم بقيمة 30 مليون يورو (35.25 مليون دولار).

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي الإسباني سيتكفل براتب اللاعب هذا الموسم بعد موافقته على خفض راتبه.

ووصف برشلونة راشفورد في بيانه الرسمي بأنه "لاعب متعدد المهارات، قادر على اللعب في أي مركز بالهجوم، ويتميز بقدرته على المراوغة وإتقانه للَّمسات الأخيرة، وهي صفات سيثبتها مع الفريق".

ويأتي انتقال راشفورد، الذي نشأ في مانشستر وانضم ليونايتد وهو في الخامسة من عمره، بعد خلافه مع المدرب روبن أموريم، الذي شكك في التزام اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وقد خاض راشفورد أكثر من 426 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، سجل خلالها 138 هدفًا، وحقق معه عدة ألقاب، منها كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرة واحدة.

وكان راشفورد قد انتقل إلى أستون فيلا مؤقتًا في فبراير الماضي بعد أن فضل أموريم استبعاده، قائلًا إنه يفضل وضع "مدرب حراس المرمى على دكة البدلاء بدلًا من لاعب لا يبذل جهده".

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جائع للألقاب

أكد راشفورد أنه أصبح أكثر لياقةً وتطورًا منذ انتقاله إلى فيلا، حيث سجل هدفين في عشر مباريات.

قال النجم الإنجليزي: "أنا جائع للألقاب ومساعدة النادي على تحقيق الفوز".

وأضاف: "فازوا بالكثير الموسم الماضي، وأرى أن طموح النادي هو أن يتفوق على نفسه".

وأوضح: "هذا ما يريده أي لاعب أن يكون جزءًا من مشروع يتطور باستمرار.. أنا متحمس للانطلاق وخوض المباريات، وأستمتع بكل لحظة هنا".