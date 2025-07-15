تفاصيل عرض النصر السعودي الضخم لنجم كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تلقاه الكولومبي جون أرياس، لاعب فلومينينسي البرازيلي، من الدوري السعودي للمحترفين لضمه هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره الصحفي "فيكتور ليسا"، فإن أرياس كان قد تلقى عرضًا ضخمًا من نادي النصر، إذ كان سيحصل على مبلغ يزيد بحوالي 500 مرة عما يحصل عليه حاليا مع فلومينينسي.

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وأوضح الصحفي أن العرض السعودي الضخم كان يقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا، ولمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن اللاعب الكولومبي لا يرغب حتى في بدء المفاوضات مع مسؤولي نادي النصر، لرغبته الرئيسة في الانتقال واللعب بالدوري الإنجليزي، فهو على استعداد للحصول على أجر أقل بكثير في إنجلترا.

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يذكر أن فلومينينسي رفض أيضا العرض الأول الذي قدمه وولفرهامبتون واندررز، وبلغ حوالي 20 مليون يورو، بسبب بُعد الشروط التي وضعتها إدارة النادي البرازيلي.

ويتوقع فلومينينسي الحصول على مبلغ أعلى من الـ 20 مليون يورو المعروضة، ومن المرجح أن يزيد وولفرهامبتون عرضه للتعاقد مع أرياس في الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح فلومينينسي دائمًا أنه يريد التفاوض مع اللاعب من أجل تجديد عقده، لذا سيبذل المسؤولون قصارى جهدهم لإقناعه بتمديد عقده وجعله أعلى اللاعبين أجرًا في النادي.

وانضم جون أرياس إلى نادي فلومينينسي في أغسطس 2021 وتبلغ قيمته السوقية نحو 17 مليون يورو، وكان قد بدأ الكولومبي مسيرته الاحترافية في 2017 مع نادي باتريوتا، ولعب للعديد من الأندية الكولومبية أيضا، مثل أمريكا دي كالي، إنديبنديينتي سانتا في.