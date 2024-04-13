اشتباك ميسي وأشرف حكيمي.. فيديو يثبت وجود خلافات (شاهد)

فجّرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بنشر تقرير حول خلاف نشب الموسم الماضي بين ليونيل ميسي، إبان فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، وزميله المغربي أشرف حكيمي.

وغادر ميسي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، وانتقل إلى إنتر ميامي ليبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي.

وقضى ميسي عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة صديقه نيمار جونيور، في وقت تواجد فيه أيضا سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد.