اشتباك ميسي وأشرف حكيمي.. فيديو يثبت وجود خلافات (شاهد)
فجّرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل بنشر تقرير حول خلاف نشب الموسم الماضي بين ليونيل ميسي، إبان فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، وزميله المغربي أشرف حكيمي.
وغادر ميسي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، وانتقل إلى إنتر ميامي ليبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي.
وقضى ميسي عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة صديقه نيمار جونيور، في وقت تواجد فيه أيضا سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد.
وحسب ليكيب، أراد ميسي الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي خلال كرة مشتركة في أحد تدريبات الموسم الماضي.
ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية الشهيرة: "ارتفع مستوى النقاش بين ميسي وحكيمي، وأراد ميسي الاعتداء على المدافع المغربي".
وتابعت: "حاول نيمار دعم ميسي ضد حكيمي، إلا أن سيرجيو راموس تدخل ووبخ نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل".
ومع انتشار تقرير الخلاف الكبير الذي نشب بين ميسي وحكيمي، أعادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات تبرز عدم رغبة لونيل ميسي في تمرير الكرة لأشرف حكيمي.
وإبان تواجد ميسي في باريس، أشارت تقارير عديدة إلى عدم وجود تعاون بين الثنائي على الجهة اليمنى للنادي الفرنسي، لكنها لم تؤخذ على محمل الجد.
ويظهر في الفيديو المنتشر أن ميسي لا يمرر لحكيمي رغم أنه يتخذ مواقف جيدة للغاية في الملعب، إذ يفضل الاحتفاظ بالكرة أو تمريرها لزميل آخر أو إعادتها إلى الخلف.
وعُرف عن باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة خلافات كبيرة بين لاعبيه، فقد نُشرت تقارير كثيفة رغبة كيليان مبابي في رحيل نيمار، وهو ما حدث بالفعل في نهاية الموسم الماضي.