ليكيب: بدرالدين بوعناني يقرر تمثيل منتخب الجزائر

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن بدرالدين بوعناني لاعب نيس الفرنسي قرر اللعب لمنتخب الجزائر اليوم الإثنين.

وأفادت الصحيفة أن بوعناني البالغ عمره 18 عاما، والذي لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين، اختار اللعب للجزائر بعد اجتماع مع المدرب جمال بلماضي.

وشارك بوعناني مع منتخب فرنسا في ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران في الجزائر العام الماضي.