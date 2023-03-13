ليكيب: بدرالدين بوعناني يقرر تمثيل منتخب الجزائر
بوعناني شارك مع منتخب فرنسا في ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران في الجزائر العام الماضي.
قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن بدرالدين بوعناني لاعب نيس الفرنسي قرر اللعب لمنتخب الجزائر اليوم الإثنين.
وأفادت الصحيفة أن بوعناني البالغ عمره 18 عاما، والذي لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين، اختار اللعب للجزائر بعد اجتماع مع المدرب جمال بلماضي.
وشارك بوعناني مع منتخب فرنسا في ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران في الجزائر العام الماضي.
ولعب يوسف عطال وهشام بوداوي دورا في إقناع زميلهما في نيس باللعب للجزائر الفائزة بلقب كأس الأمم الأفريقية في 2019.
وتلعب الجزائر ضد النيجر يومي 23 و27 مارس آذار الحالي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام بساحل العاج.
وكان الألماني ميتشل فايزر الظهير الأيمن لفيردر بريمن قد أعلن استعداده اللعب مع الجزائر الأسبوع الماضي.