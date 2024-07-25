يستعد نادي برشلونة الإسباني، لتقديم عرض ثان، إلى إدارة لايبزيغ الألماني، للحصول على خدمات داني أولمو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد أولمو أبرز أهداف "البلوغرانا" في الميركاتو الحالي بجانب نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو.

برشلونة قدم عرضًا أوليًا بقيمة 40 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى في المكافآت المتغيرة اعتمادًا على فوز الفريق الكتالوني بالألقاب، وستكون مدفوعات الـ 40 مليون يورو الثابتة على أقساط، ولكن تم رفض العرض.

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ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا مساء اليوم الخميس، قالت فيه إن برشلونة مستعد لتقديم عرض ثانٍ لمهاجم آر بي لايبزيغ داني أولمو.

وأوضحت: "الآن يقدم برشلونة عرضًا جديدًا ومحسنًا لشراء أولمو.. سيصل العرض إلى 60 مليون يورو".

وواصلت: "سيتم تقديم متغيرات بقيمة 5 ملايين يورو مقابل كل دوري يحققه برشلونة، والقيمة نفسها حال الفوز بدوري أبطال أوروبا، مع متغيرات أخرى، لكن حتى هذا العرض من المتوقع أن يرفضه لايبزيغ".

ويرتبط أولمو بعقد مع ناديه الحالي حتى عام 2027، وكان هناك شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو، حتى 20 يوليو الحالي، ولكن الآن يحق للنادي الألماني التفاوض بشأن السعر الذي يرغب به في بيع اللاعب.