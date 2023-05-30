سعود الصرامي يثير جدلا حول طلب النصر حكاما أجانب لمباراة الفتح (فيديو)

أثار الإعلامي السعودي سعود الصرامي محلل القنوات الرياضية السعودية جدلا بعد تصريحه عن طلب نادي النصر حكاما أجانب لمباراة الفتح في الجولة الأخيرة بدوري روشن المقررة غدا الأربعاء.

وقال الصرامي أثناء استضافته في برنامج الديوانية: "هل مباراة النصر والفتح مهمة؟ النصر طلب حكاما أجانب".

ورد محمد الخميس مقدم البرنامج: "هذا استهزاء، أنت تعلم أن طلب الحكام الأجانب يكون قبل المباراة بـ14 يوما، ووقتها كان النصر في منافسة على لقب الدوري".

وتابع الخميس: "لماذا تقول هذه المعلومة؟".

من جهته رد الصرامي: "هذه معلومة وإخفاؤها هو خيانة لمهنيتي".

وأثير جدل حول تصريحات الصرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتهاء المنافسة على لقب الدوري السعودي بعدما حسمه الاتحاد لصالحه عقب فوزه في الجولة الماضية التي شهدت أيضا تعادل النصر مع الاتفاق.

وتردد أن الاتحاد هو الآخر كان قد طلب حكاما أجانب لمباراته الأخيرة في الدوري السعودي لكنه ألغى الطلب بعد تحقيق لقب الدوري، حسب أحد ضيوف الحلقة.

وسيخوض النصر مباراة تحصيل حاصل أمام الفتح في الجولة الأخيرة من دوري روشن ستشهد غياب كريستيانو رونالدو المصاب في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الطبي لنادي النصر إراحة رونالدو الذي سيتوجه إلى البرتغال من أجل المشاركة في مباراتي منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا أمام البوسنة وآيسلندا.