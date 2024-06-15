ضجة كبيرة حول احتراف نجم الهلال السعودي

أثيرت ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة بشأن ما تردد عن تلقي سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال السعودي، عرضا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.

ولعب سعود عبد الحميد دورا رائعا مع الهلال في الموسم المنتهي، حيث خاض 51 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، ليقود الزعيم للفوز بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.

وكانت صحيفة "الرياضية"، قالت في تقرير لها، إن سعود عبد الحميد، تلقى عرضًا من أستون فيلا للانضمام إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.