ضجة كبيرة حول احتراف نجم الهلال السعودي
أثيرت ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة بشأن ما تردد عن تلقي سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال السعودي، عرضا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.
ولعب سعود عبد الحميد دورا رائعا مع الهلال في الموسم المنتهي، حيث خاض 51 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، ليقود الزعيم للفوز بثلاثية الدوري والكأس والسوبر.
وكانت صحيفة "الرياضية"، قالت في تقرير لها، إن سعود عبد الحميد، تلقى عرضًا من أستون فيلا للانضمام إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.
وأوضحت أن أستون فيلا يرغب في تعزيز صفوفه بالدولي السعودي بعد متابعة دقيقة له في الموسم الماضي، وهو الذي يسعى لمشاركة مختلفة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد عودته إلى منافسات "البريميرليغ" منذ ثلاثة مواسم من الدرجة الأولى.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن لاعب الهلال أبدى عدم ممانعة في مناقشة العرض الإنجليزي، بهدف خوض تجارب جديدة مختلفة في دوري قوي مثل الإنجليزي.
فيما قال الإعلامي الرياضي بصحيفة "الجزيرة"، أحمد العجلان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن " نادي الهلال لم يصله أي عرض رسمي يخص نجم الفريق سعود عبد الحميد.. كما نفت مصادر مقربة من اللاعب صحة الأنباء التي ترددت بهذا الشأن".
ولم يخرج سعود أو وكيله أو أي شخص من إدارة الهلال لحسم موقف اللاعب المتألق بشكل رسمي، حتى الآن.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن سعود عبد الحميد، كان محل اهتمام من ناديي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، وأن اللاعب أبدى رغبة في البقاء داخل الهلال في المرحلة المقبلة، خاصة وأن إدارة "الزعيم" تسعى لتجديد عقده من الآن.
ويرتبط سعود بعقد مع الهلال، تبقى منه عام واحد، إذ يسعى الهلاليون لتجديد عقده من الآن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها تحت ألوان الفريق منذ قدومه من نادي الاتحاد.