لابورتا يرد على مشجع طالبه بضم مبابي (فيديو)
رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على مشجع طالبه بالتوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي أكدت العديد من التقارير أنه أبلغ ناديه بالفعل برحيله نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد تعاقده ليصبح لاعبا حرا.
العقد الحالي للاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان سينتهي في صيف 2024، أي نهاية الموسم الجاري.
وأكدت تقارير صحفية مختلفة، في اليومين الماضيين، أن كيليان أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه سيرحل بمجرد انتهاء عقده، ولن يمدد صفقته الحالية.
ونشر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو يظهر لابورتا وهو يوقع للجماهير عقب مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو، ليقوم أحد المشجعين بمطالبته بضم مبابي، وفورا ابتسم رئيس البارسا، ليرد على المشجع قائلا: "أنت لا تعرف شيئا".
وفسر بعضهم رد لابورتا وضحكه بأنه يقصد أن مبابي ستكون وجهته إلى ريال مدريد، فيما قال الآخرون أنه يقصد الوضع الاقتصادي السيئ للنادي الكتالوني، والذي يعاني بشدة حاليا ولم يتمكن من إبرام تعاقدات في الميركاتو الشتوي الماضي، بل يسعى لتقليل رواتب بعض لاعبيه أبرزهم الهولندي فرينكي دي يونغ.
وتشير جميع التوقعات إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد، رغم وجود اهتمام من قبل ليفربول وبعض الأندية الأخرى.
الآن، ينتظر مبابي العرض الرسمي من قبل إدارة ريال مدريد، والتي تعمل على خطة لدفع راتب الفرنسي طيلة فترة التعاقد، دون إحداث أي فوضى في غرفة اللاعبين.
بينما خطف فريق برشلونة فوزًا قاتلًا من سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت.
وتغلب برشلونة على سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف، ليحصد الثلاث نقاط، ويرفع رصيده في المركز الثالث للنقطة 54.