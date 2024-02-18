لابورتا يرد على مشجع طالبه بضم مبابي (فيديو)

رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على مشجع طالبه بالتوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي أكدت العديد من التقارير أنه أبلغ ناديه بالفعل برحيله نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد تعاقده ليصبح لاعبا حرا.

العقد الحالي للاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان سينتهي في صيف 2024، أي نهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية مختلفة، في اليومين الماضيين، أن كيليان أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه سيرحل بمجرد انتهاء عقده، ولن يمدد صفقته الحالية.

ونشر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو يظهر لابورتا وهو يوقع للجماهير عقب مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو، ليقوم أحد المشجعين بمطالبته بضم مبابي، وفورا ابتسم رئيس البارسا، ليرد على المشجع قائلا: "أنت لا تعرف شيئا".