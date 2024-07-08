أستراليا تعلن مشاركة 460 رياضيا في أولمبياد باريس 2024

كشفت اللجنة الأولمبية الأسترالية أن 460 رياضيا سيمثلون البلاد في الألعاب الأولمبية باريس 2024 من بينهم 75 رياضيا في اختصاص ألعاب القوى.

والعدد الإجمالي للرياضيين الأستراليين في أولمبياد باريس، هو ثاني أكبر عدد تشارك من خلاله البلاد منذ أن استضافت الدورة الصيفية في سيدني في 2000 وهو يقل بفارق 16 رياضيا عن العدد الذي مثل البلاد، وحصد 17 ميدالية ذهبية في دورة طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وقالت آنا ميرس رئيسة البعثة الأولمبية الأسترالية في بيان "منتخب ألعاب القوى هو الأكبر بين الرياضات جميعها، وسيسهم بقوة في الأجواء الإيجابية للبعثة بصورة أوسع نطاقا".

وأضاف البيان "إعلان اليوم يغلق باب تشكيلة البعثة الأولمبية عند 460 رياضيا... وأنا متحمسة لرؤية هذا الفريق يمثل مواطني أستراليا بفخر وإصرار في غضون أقل من ثلاثة أسابيع".

وعلى رأس منتخب ألعاب القوى الأسترالي تأتي نينا كنيدي بطلة العالم في القفز بالزانة، ورياضيُّ "العشاري" آشلي مولوني الفائز ببرونزية في طوكيو، وكيلسي-لي باربر التي حصلت على برونزية في رمي الرمح في العاصمة اليابانية أيضا.

وقالت كنيدي "لدي فكرة واضحة عما يعنيه النجاح بالنسبة لي وهو أن أتمكن من مغادرة النهائي الأولمبي، وأنا أدرك أنني بذلت قصارى جهدي، وإذا منحني هذا الفوز بميدالية ذهبية، فهذا رائع وإن لم يحدث‭‭ ‬‬فلا بأس، ولا يوجد ما أشعر بالأسف عليه".

وفي الألعاب التي تدور من 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام الجاري، ستنافس باربر إلى جانب زميلتيها ماكينزي ليتل المتوجة ببرونزية في بطولة العالم الماضية وكاثرين ميتشل (41 عاما) التي ستشارك في الألعاب الصيفية للمرة الرابعة.

ولأول مرة منذ 2000 في سيدني ستنافس أستراليا في سباقي التتابع أربعة في 100 متر للرجال والسيدات.

وفي المجمل ستنافس أستراليا في 39 من 48 منافسة في ألعاب القوى من بينها كرة السلة للرجال والسيدات (5 لاعبين) وكرة السلة (3 في 3) وعديد الاختصاصات الفردية منها السباحة والأشرعة والغوص وغيرها.

وتوجت أستراليا بـ 46 ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 +1 من بينها 17 ذهبية و7 فضية و22 برونزية.