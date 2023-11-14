حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة القدم بنادي الزمالك
نفى مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك طرح اسم أيمن ممدوح عباس، نجل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، ليتولى رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء: "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، شركة الكرة مكونة من خبراء اقتصاد وسيتواجد بها الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد، وسيكون هناك أكثر من إدارة بالمجلس وبدأنا بإدارة كشافة اللاعبين، ولكن قصة تواجد أيمن ممدوح عباس لم تطرح من الأساس، ومعنا هاني برزي وهاني شكري وهما من أبرز كوادر المجلس، وبالتالي لا يمكن إحضار أحد من الخارج، واسم أيمن ممدوح لم يطرح نهائيا".
وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد تحدث سابقا على أن إنشاء شركة القدم بالنادي هو من أبرز أولويات الإدارة.
وبدأ مسؤولو الزمالك، إجراء تغييرات واسعة داخل القلعة البيضاء، بعد انتهاء العملية الانتخابية بشكل رسمي.
وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.