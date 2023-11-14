حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة القدم بنادي الزمالك

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد تحدث سابقا على أن إنشاء شركة القدم بالنادي هو من أبرز أولويات الإدارة.

وبدأ مسؤولو الزمالك، إجراء تغييرات واسعة داخل القلعة البيضاء، بعد انتهاء العملية الانتخابية بشكل رسمي.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.