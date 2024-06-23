تغطية مباشرة.. مباراة المجر واسكتلندا في كأس أوروبا 2024

يدخل دور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 جولته الأخيرة، حيث تنطلق الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في ساعة متأخرة مساء اليوم الأحد، بمواجهة قوية بين اسكتلندا والمجر، في المجموعة الأولى.

وضمنت ألمانيا التأهل ضمن أول مركزين عن المجموعة الأولى، ويمكنها حسم الصدارة إذا تجنبت الخسارة أمام سويسرا.

وستتأهل اسكتلندا إذا فازت على المجر وتغلبت ألمانيا على سويسرا بشرط تعويض فارق الأهداف.

على الجانب الآخر، يجب أن تفوز المجر على اسكتلندا لتحظى بفرصة الوصول إلى دور الـ16 ضمن أفضل فرق المركز الثالث.

وأخيرًا، يمكن لسويسرا التأهل إلى دور الـ16 إذا لم تخسر أمام ألمانيا أو إذا أخفقت اسكتلندا في الفوز على المجر، يمكنها تصدر المجموعة إذا فازت على ألمانيا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة المجر واسكتلندا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: