لامين يامال يحرج فينيسيوس جونيور برقم صادم

لامين يامال في مباراة إسبانيا وبلغارياالمصدر: رويترز
04 سبتمبر 2025، 8:26 م

تسبب لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، بورطة للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أمام جماهير منتخب بلاده.

وصنع لامين يامال هدفاً لمنتخب إسبانيا في مباراته ضد بلغاريا مساء اليوم الخميس في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

 وقدم يامال تمريرة حاسمة إلى زميله ميكيل ميرينو ليحرز الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وأسهم لامين يامال في 15هدفًا مع منتخب إسبانيا خلال 21 مباراة دولية رغم صغر سنه 18 عاماً.

وسجل لامين يامال 6 أهداف مع المنتخب الإسباني، فيما قدم 9 تمريرات حاسمة.

وتخطى يامال ما فعله فينيسيوس مع منتخب البرازيل خلال 41 مباراة دولية لراقصي السامبا.

 وقدم فينيسيوس 13 مساهمة تهديفية خلال مشواره مع منتخب البرازيل، وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد استبعد فينيسيوس من قائمة السيلساو في شهر سبتمبر الجاري لخوض لقائي بوليفيا وتشيلي بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

 ويغيب فينيسيوس عن مباراة تشيلي بسبب الإيقاف، كما قرر أنشيلوتي استبعاده من لقاء بوليفيا.

