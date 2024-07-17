حرص مسؤولو نادي برشلونة بقيادة خوان لابورتا، يرافقهم بعض من لاعبي الفريق الأول بقيادة الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، على زيارة خاصة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، الذي يخضع لعملية إحلال وتجديد شاملة.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي صورا لتواجد لاعبي الفريق الأول، غافي، بيدري، ولامين يامال، بجولة تفقدية لمعاينة سير أعمال تجديد الملعب.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها مدرب البلوغرانا الجديد والمواهب الشابة أعمال تجديد ملعب سبوتيفاي كامب نو عن قرب.

وظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس خاصة بالتواجد في مواقع العمل وهي ما لفتت أنظار الجماهير إليهم، وعلقوا عليها بأنهم بدوا وكأنهم مهندسون في موقع العمل، وليسوا لاعبي كرة.

ومن المنتظر أن يعود فريق كرة القدم الأول بالبارسا للعب في كامب نو، نهاية العام الجاري، بحسب توقعات النادي، وفي حضور 60% من إجمالي سعة الملعب.

وسيتم الانتهاء من الملعب بالكامل في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 104.600 متفرج.

وكانت رابطة الدوري الإسباني كشفت عن جدول مباريات الموسم الجديد؛ إذ يستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

وتتجه الأنظار لمباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث ستقام الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة 11، في الـ 27 من أكتوبر 2024، على أن يكون الإياب في برشلونة لحساب الجولة الـ 35 يوم 11 من مايو 2025.