فرمان "فليك" يصدم نجم برشلونة

أصدر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قرارا صادما بحق أحد لاعبي فريقه قبل مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وفاز برشلونة خارج ملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس بثلاثية دون رد مساء الأحد، في الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هانز فليك اتخذ قرارا بإبعاد جوليس كوندي مدافع الفريق عن التشكيل الأساسي في لقاء ديبورتيفو ألافيس.

وأشارت إلى أن مشاركة اللاعب هيكتور فورت مدافع برشلونة على حساب كوندي ليس ضمن سياسة التدوير التي يلجأ إليها المدرب هانز فليك.

وأكدت الصحيفة أن خروج كوندي يرجع لأسباب تأديبية لتأخر قدومه للمحاضرة الأخيرة قبل المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب برشلونة يعطي أهمية قصوى للقضايا الانضباطية، وهو ما أكده في تصريحات سابقة قبل الموسم، وأيضًا في مقابلة أجريت معه أخيرا.

وشارك جوليس كوندي بديلاً في الشوط الثاني، بعد مرور 67 دقيقة على حساب هيكتور فورت.

وحقق برشلونة الفوز الثامن من 9 جولات، ليصل إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وقدم الفريق الكتالوني بداية مثالية بتحقيق 7 انتصارات متتالية في مستهل مشواره بالليغا.